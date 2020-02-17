هاني شاكر لـ «المال» عن أزمة «المهرجانات» : أحمي المجتمع من هذا الإفساد

وتسائل شاكر : هل شوفني حد طلع على تلفزيون الأردن أو الكويت أو الإمارات وغنى للمخدرات والحشيش؟

قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية أن قراره بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات ، جاء بغرض حماية المجتمع من تلك النوعية التي انتشرت خلال السنوات القليلة الماضية.

وذكر شاكر في تصريحات خاصة لـ “المال” أن ظاهرة أغاني المهرجانات امتدت وتوسعت بسبب عدم وجود فن محترم يواجهه ويقاومها ، ووجه لوما للدولة ممثلة في الجهات المعنية بالثقافة والإعلام بسبب قلة الإنتاج الفني المحترم من أغاني واستعراضات.

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارا أمس الأحد تحت عنوان “بيان هام” حذرت فيه جميع المنشآت السياحية والمراكب النيلية من التعامل مع مطربي المهرجانات ، مع الإشارة إلى أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية.

هاني شاكر يوضح سبب قرار منع التعامل مع مطربي المهرجانات

ويؤكد هاني شاكر أن القرار جاء بعد مخالفة كل من حسن شاكوش وعمر كمال لاتفاق سابق معه يقضي بحذف كلمات “أشرب خمور وحشيش” من أغنية بنت الجيران ، التي تم إذاعتها كما هي على الهواء مباشرة في حفلة باستاد القاهرة احتفالا بعيد الحب ، الجمعة الماضية.

وتابع شاكر : هل شوفنا حد طلع على تلفزيون الأردن أو الكويت أو الإمارات وغنى للمخدرات والحشيش ؟.. الظاهرة موجودة بقالها كتير بسبب ان مفيش فن مضاد ومقاوم وعلشان كدة الظاهرة كان لازم تنتشر .

وطالب شاكر مساعدة الجهات المعنية في الدولة لوقف انتشار ظاهرة أغاني المهرجانات ، عبر منع ظهور ممثلي تلك النوعية على التلفزيون ، وأضاف : لازم كل الدولة تقوم بدورها معانا .. فيه دولة ووزارة اتصالات تقدر تمنع الكلام ده .. انا بعمل بدوري بس .. انا بحمي المجتمع من هذه النوعية من الأغاني ومن هذا الإفساد .