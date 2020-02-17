هاني شاكر لـ «المال» : حمو بيكا هيتحاسب

قال إن " (بيكا) هدد النقابة أنه هيجي يضرب الناس ويحرقها وده هيتحاسب (عليه) إن شاء الله".

أكد نقيب الموسيقيين هاني شاكر ، أن مطرب المهرجانات المعروف باسم حمو بيكا سيتم محاسبته عبر القضاء

وقال شاكر في تصريحات لـ”المال” : “القضايا شغالة مع حمو بيكا، (بيكا) هدد النقابة أنه هيجي يضرب الناس ويحرقها وده هيتحاسب (عليه) إن شاء الله”.

وأضاف : “القضايا ماشية والمحاميين الخاصيين بيا وبالنقابة شغالين علشان يأخدوا للنقابة حقها”.

كانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارا أمس الأحد تحت عنوان “بيان هام” حذرت فيه جميع المنشآت السياحية والمراكب النيلية من التعامل مع مطربي المهرجانات ، مع الإشارة إلى أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية.

وجاء بعد الانتقادات التي وجهت لعرض إحدى أغاني المهرجانات “بنت الجيران” على الهواء في حفل باستاد القاهرة تمت إذاعته على الهواء الجمعة الماضية.

وشملت الأغنية التي أداها كل من حسن شاكوش و عمر كمال ألفاظ “أشرب خمور وحشيش” ، بينما أرجع هاني شاكر قرار وقف منح التراخيص لمطربي المهرجانات إلى أنه كان اتفق معهما على استبدال تلك الكلمات بأخرى تتناسب مع الذوق العام.



وكان نقيب المهن الموسيقية أكد أن قرار وقف التعامل مع مطربي المهرجانات نهائي ولا رجعة فيه و”ويطال كل من هم على شاكلتهم”. «المهن الموسيقية» تقرر وقف عمر كمال عن الغناء (مستند)



