هاني شاكر لـ«تركي آل الشيخ»: قريبا ألعب لفريق ألميريا وطلباتي المادية معقولة قوي

عقب كشف آل الشيخ عن صورة لأمير الغناء العربي، وهو بقميص نادي النصر السعودي.

مازح الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، عقب كشف الأخير، عن صورة لأمير الغناء العربي، وهو بقميص نادي النصر السعودي.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه في “فيسبوك” صورة قديمة بالأبيض والأسود، يظهر فيها هاني شاكر بقميص فريق النصر، وأرفقها بالقول: “الفنان الكبير هاني شاكر في زيارة لنادي النصر السعودي عام 1975، وتمرن مع الفريق. وصلت لي من صديق عزيز. تحية للنقيب الفنان الكبير هاني شاكر”.

ورد الفنان هاني شاكر عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قائلاً: “معالي المستشار الجليل والصديق العزيز تركي آل الشيخ، الصورة الجميلة اللي نشرتها وتعليقك الجميل عليها فتح نفسي للعب كرة القدم مرة أخرى”.

وأضاف ممازحا آل الشيخ رئيس نادي ألميريا قائلا: “وإن شاء الله قريبًا أكون بلعب في صفوف فريق ألميريا عشان أكون مع حبيبي أبو ناصر. واتطمن طلباتي المادية حتكون معقولة قوي”.