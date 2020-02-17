هاني شاكر لـ«المال»: سنبحث حماية الملكية مع وزارتي الثقافة والاتصالات

كشف الفنان الكبير هاني شاكر نقيب الموسيقيين ، أنه يبحث حماية الحقوق الملكية مع وزارتي الثقافة والاتصالات، في إطار حديثه عن فوضى أغاني المهرجانات. وقال هاني شاكر في تصريحات لـ"المال" : "دوري في النقابة مهم جدا مش بس هعمل أغاني،…

كشف الفنان الكبير هاني شاكر نقيب الموسيقيين ، أنه يبحث حماية الحقوق الملكية مع وزارتي الثقافة والاتصالات، في إطار حديثه عن فوضى أغاني المهرجانات.

وقال هاني شاكر في تصريحات لـ”المال” : “دوري في النقابة مهم جدا مش بس هعمل أغاني، وفيه لقاء قريب مع وزيرة الثقافة وسنتواصل مع وزير الاتصالات علشان نشوف كيف نحمي الحقوق الفكرية دي”.

وشدد على أهمية أن “يبقى فيه عائد على الأغاني اللي بتنزل على الانترنت ونحمي حقوق أصحابها زي أوروبا، فيه حماية، كل مليون مشاهدة ع اليوتيوب بيتدفع عليها 1000 دولار، دول هياخدهم مين، المنتج ولا المطرب ولا مين وهيجيبوله إيه؟”.

وأعرب عن حاجة الفن لإنتاج الدولة: “محتاجين كمان الدولة تنتج، وزارة الثقافة والتلفزيون، محتاجين ثورة ثقافية ومانسيبش نفسنا كده لاغاني تحت السلم ونحط إيدينا على خدنيا”.

وتابع: “مش كفاية إن كل فترة تظهر أغنية جيدة، عدد مطربي المهرجان كبير جدا وإنتاجه غزير، والأغنية بتنتج بتلات تعريفة، إنتاجهم سهل كل يوم يقدر يعمله غنوة إنت هتلاحق على الناس دي منين، ولازم كل الدولة تقوم بدورها معانا”.