هاني شاكر لـ«المال»: أغنيتي القادمة «كيف بتنسى» مع وليد توفيق

كشف الفنان هاني شاكر في تصريحات لـ«المال» أن الأغنية القادمة التي سيتم طرحها للجمهور له هي «كيف بتنسى» التي يغنيها كدويتو مع المطرب اللبناني وليد توفيق .

وأضاف شاكر أن الأغنية سجلت منذ فترة لكن تم تأجيل طرحها بسبب جائحة فيروس كورونا الأشهر الماضية ، لافتا أنه تقرر طرحها خلال الأيام القليلة القادمة تزامنا مع نهاية عام 2020.

وأوضح أن الأغنية تتميز بطابع رومانسي عاطفي ويغنيها بشكل جديد مع وليد توفيق ، مشيرا إلى أنه تربطه صداقة قوية بينهما منذ سنين طويلة وسعد بهذا التعاون الفني معه .

وتمنى هاني شاكر أن تحقق الأغنية نفس مستوى نجاح أغنيته «يابخته» التي غناها دويتو مع المطرب أحمد سعد ونالت إعجاب الجمهور كثيرا وحققت مشاهدات عالية في أيام قليلة .