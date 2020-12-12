ثقافة وفنون

هاني شاكر لـ«المال»: أغنيتي القادمة «كيف بتنسى» مع وليد توفيق

تقرر طرحها خلال الأيام القليلة القادمة تزامنا مع نهاية عام 2020.
أحمد حمدي 11:29 م, السبت, 12 ديسمبر 20 11:29 م, السبت, 12 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف الفنان هاني شاكر في تصريحات لـ«المال» أن الأغنية القادمة التي سيتم طرحها للجمهور له هي «كيف بتنسى» التي يغنيها كدويتو مع المطرب اللبناني وليد توفيق .

وأضاف شاكر أن الأغنية سجلت منذ فترة لكن تم تأجيل طرحها بسبب جائحة فيروس كورونا الأشهر الماضية ، لافتا أنه تقرر طرحها خلال الأيام القليلة القادمة تزامنا مع نهاية عام 2020.

اقرأ أيضا  «عز» و«السقا».. «كلاكيت تاني مرة».. وسينمائيون يعلقون

وأوضح أن الأغنية تتميز بطابع رومانسي عاطفي ويغنيها بشكل جديد مع وليد توفيق ، مشيرا إلى أنه تربطه صداقة قوية بينهما منذ سنين طويلة وسعد بهذا التعاون الفني معه .

وتمنى هاني شاكر أن تحقق الأغنية نفس مستوى نجاح أغنيته «يابخته» التي غناها دويتو مع المطرب أحمد سعد ونالت إعجاب الجمهور كثيرا وحققت مشاهدات عالية في أيام قليلة .

اقرأ أيضا  ختام مهرجان القاهرة.. «تنويه خاص» للفيلم القصير «من يحرقن الليل»
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد حمدي

ملف الكاتب أحمد حمدي

اقرأ أيضاً

أزمات مفتعلة في الوسط الموسيقي للعسيلي وأمير والشاعري .. تعرف على الأسباب

أحمد حمدي 11:05 م, السبت, 12 ديسمبر 20

أسرة «عاش يا كابتن» تصدر بيانا حول استيلاء المخرجة على فكرة الفيلم

رحاب صبحي 7:44 م, السبت, 12 ديسمبر 20

مسابقة «الفنون البصرية» بالإسكندرية : مد تلقي الطلبات وخمسة جوائز للفائزين

سلوى عثمان 5:40 م, السبت, 12 ديسمبر 20

لجنة مشاهدة عروض المهرجان القومي للمسرح تنتهي من أعمالها

سلوى عثمان 8:21 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20

تامر حسني يحيي زفاف رنا سماحة وسامر أبوطالب بحضور صناع الأغنية بمصر

أحمد حمدي 8:01 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20

«عز» و«السقا».. «كلاكيت تاني مرة».. وسينمائيون يعلقون

أحمد حمدي 7:31 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20