هاني شاكر : قرار وقف التصاريح لكل مطربي المهرجانات نهائي وغير قابل للتراجع

قال الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين في مداخلة هاتفية إنه أصدر قرارا بوقف التصاريح لكل مطربي المهرجانات الشعبية لاستخدامهم كلمات مبتذلة

قال الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين إنه أصدر قرارا بوقف التصاريح لكل مطربي المهرجانات الشعبية لاستخدامهم كلمات مبتذلة، موضحا أن هذا القرار نهائي ولن يقبل التراجع حيث تم التنسيق مع كافة الجهات لتنفيذ ذلك.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أن النقابة ستطبق جميع المعايير على كل المطربين.

وتابع أنه طالب مطرب المهرجانات حسن شاكوش بحذف كوبليه “اشرب خمرة وحشيش” من أغنية بنت الجيران ” لكنه لم يوف بوعده في الحفلة التى أقيمت باستاد القاهرة للاحتفال بعيد الحب.

وتابع شاكر : مطربو المهرجانات يعتمدون على الكلمات المبتزلة لتحقيق نجاح زائف، وكل مطربي المهرجانات اتقفل عليهم من النقابة وبيعتمدوا على كلمات لاتقبل.

وقال إن “حسن شاكوش مخدش كارنيه النقابة ولكن موافقة لحفله ونجح في امتحان النقابة وكفاية الناس تتكلم عنهم وتروج ليهم”