هاني شاكر ضيف أنغام في برنامجها الجديد على «dmc»

علمت “المال” أنه يتم حاليا الاتفاق مع النجم هاني شاكر لاستضافته في حلقة مميزة من برنامج “أنغام” الذي تقدمه النجمة المصرية أنغام على شاشة dmc حاليا ويعرض يومي الخميس والجمعة أسبوعيا.

ويكشف هاني شاكر في الحلقة كواليس وأسرار لأول مرة في حياته الفنية والشخصية، كما يتطرق الحديث عن السنوات التي قضاها في نقابة الموسيقين بتوليه منصب النقيب السنين الماضية وأسباب استقالته منه مؤخرا.

ويقدم أيضا أغنياته القديمة التي اشتهر بها في الحلقة بتوزيع موسيقي جديد منها “بحبك أنا” و”نسيانك صعب أكيد”و”لسه بتسألي” و”قربني ليك” وغيرها .

برنامج أنغام استضاف الحلقة الأولى النجم اللبناني راغب علامة وفي الحلقة الثانية المطرب مدحت صالح، وحققتا مشاهدة جيدة.