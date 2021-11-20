هاني شاكر ردا على ساويرس: ميشرفنيش إنه يسمعني.. واللي عاوز مطربي المهرجانات يروح «الجونة» وبرضه مش هيغنوا

قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ردا على قاله المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال أنه لا يسمعه: أنا ميشرفنيش إنه يسمعني ولا ينفع إنه يسمعني واللي بيسمع النوعية دي استحالة يسمعني، مستنكرا حديث الناقد الفني طارق الشناوي إنه يقوم بغناء المهرجانات.

وأضاف شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، أن الأسماء التي تم منعها من الغناء ليسوا أعضاء نقابة وليس من حقهم ممارسة المهنة، وبالتالي لازم نبلغ الجهات المعنية في الفنادق والقاعات أن الناس دول مش عندنا في النقابة.

وأوضح أن القانون يعطيه الحق بمنع من لا يملك تصريحا بالغناء، كما أن دور النقابة هو الحفاظ على الذوق العام، قائلا: واللي عايز يسمعهم يروح ليهم الجونة، ولازم برضه يكون في تصريح وطبعا مش هيغنوا لأنهم ليسوا مزاولين للمهنة.

واستنكر شاكر ما قاله ساويرس أن القرار فيه نفسنه وغيره، مشيرا إلي تاريخه الطويل في الغناء بشكل محترم ليس فيه أي لفظ خارج مثلما يحدث.

وأكد أن هناك تنسيقا بين نقابة المهن الموسيقية والرقابة على المصنفات الفنية برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل في قرار وقف مطربي المهرجانات عن الغناء.

وأوضح شاكر أن حسن شاكوش وحمو بيكا كان لديهما تصريح بالغناء وتم سحبه بسبب فعل فاضح لشاكوش على خشبة المسرح، وبيكا رسب في امتحانات النقابة.

وكانت قد أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارا بمنع 19 مطربا للمهرجانات الشعبية من العمل الفترة المقبلة، وسحب تصاريحهم السنوية للغناء.

وجاء قرار النقابة برئاسة الفنان هاني شاكر بسبب عدم تقنين أوضاعهم بالنقابة خلال الفترة الماضية، وحتى اجتيازهم للاختبارات.

ومن أبرز الأسماء التي شملها قرار منع الغناء، “حمو بيكا وحسن شاكوش ومجدي شطة وكزبرة وحنجرة و كزبرة وعمرو حاحا وفرقة الكعب العالي وأحمد قاسم الشهير بفيلو.