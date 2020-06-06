ثقافة وفنون

هاني شاكر : اجتماع مرتقب بين نقابة الموسيقيين و«الصحة» لوضع ضوابط عودة الحفلات

قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية إن هناك اجتماعا مرتقبا بين النقابة ووزارة الصحة لوضع ضوابط عودة النشاط الفني والحفلات الغنائية وذلك بعد توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا . وأضاف في مداخلة هاتفيه له مع برنامج التاسعة على…

أحمد صبري 11:48 م, السبت, 6 يونيو 20 11:48 م, السبت, 6 يونيو 20

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قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية إن هناك اجتماعا مرتقبا بين النقابة ووزارة الصحة لوضع ضوابط عودة النشاط الفني والحفلات الغنائية وذلك بعد توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا .

وأضاف في مداخلة هاتفيه له مع برنامج التاسعة على التلفزيون المصري أن هناك العديد من العاملين بالمهن الموسيقية توقفوا عن العمل واتجهوا لمهن أخرى للحصول على مصدر دخل، موضحا أنه من الممكن عودة النشاط بضوابط.

وأكد شاكر أن النقابة تكلفت في الثلاثة شهور الماضية 11 مليون جنيه بين إعانات ومعاشات وتقديم علاج، موضحا أن هناك العديد من المنتسبين للنقابة لم يتم القدرة على مساعدتهم لعدم ضمهم قانونا للنقابة .

وأوضح أنه من الممكن عودة الأفراح والحفلات بضوابط تشمل تقليل عدد الحاضرين في الأفراح والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين العاملين في الفرقة التى تحيي الحفل والالتزام بالضوابط الصحية.

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بقلم أحمد صبري

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