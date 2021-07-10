هاني شاكر: أقضى فترة نقاهة في منزلي لحين تماثلي للشفاء

كان الفنان هاني شاكر تعرض – الخميس الماضي – لأزمة صحية مفاجئة قبيل ساعات من إقامة حفله الغنائي بدار الأوبرا المصرية

أعلن نقيب الموسيقيين، أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر ، استقرار حالته الصحية بعد تماثله للشفاء من أزمة صحية مفاجئة تعرض لها يوم الخميس الماضي.

وقال شاكر – لوكالة أنباء الشرق الأوسط – “بفضل الله حالتي الصحية مستقرة، وفي تحسن مستمر ، وأقضي فترة النقاهة حاليا في منزلي لحين تماثلي للشفاء تماما”.

كان الفنان هاني شاكر تعرض – الخميس الماضي – لأزمة صحية مفاجئة قبيل ساعات من إقامة حفله الغنائي بدار الأوبرا المصرية.

وتم نقل الفنان الكبير لأحد المستشفيات الخاصة، ودخل العناية المركزة بعد معاناته من متاعب في القلب .