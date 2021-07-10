ثقافة وفنون

هاني شاكر: أقضى فترة نقاهة في منزلي لحين تماثلي للشفاء

كان الفنان هاني شاكر تعرض – الخميس الماضي – لأزمة صحية مفاجئة قبيل ساعات من إقامة حفله الغنائي بدار الأوبرا المصرية
المال - خاص 12:03 ص, الأحد, 11 يوليو 21 12:03 ص, الأحد, 11 يوليو 21

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أعلن نقيب الموسيقيين، أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر ، استقرار حالته الصحية بعد تماثله للشفاء من أزمة صحية مفاجئة تعرض لها يوم الخميس الماضي.

وقال شاكر – لوكالة أنباء الشرق الأوسط – “بفضل الله حالتي الصحية مستقرة، وفي تحسن مستمر ، وأقضي فترة النقاهة حاليا في منزلي لحين تماثلي للشفاء تماما”.

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كان الفنان هاني شاكر تعرض – الخميس الماضي – لأزمة صحية مفاجئة قبيل ساعات من إقامة حفله الغنائي بدار الأوبرا المصرية.

وتم نقل الفنان الكبير لأحد المستشفيات الخاصة، ودخل العناية المركزة بعد معاناته من متاعب في القلب .

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بقلم المال - خاص

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