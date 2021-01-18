ثقافة وفنون

هاني سلامة ويوسف الشريف يقدمان مسلسلات 15 حلقة للمرة الأولى في رمضان 2021

بعد أن كان عدد حلقات أي مسلسل يعرض في شهر رمضان الأعوام السابقة لهؤلاء النجوم لا يقل عن 30 حلقة
أحمد حمدي 7:52 م, الأثنين, 18 يناير 21 7:52 م, الأثنين, 18 يناير 21

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قررت شركة سنيرجي للمرة الأولى تقديم مسلسلات في موسم شهر رمضان 2021 مكونة من 15 حلقة فقط على غير عادتها كل عام، وذلك لنجوم كبار أمثال هاني سلامة، ويوسف الشريف وغيرهم بعد أن كان عدد حلقات أي مسلسل يعرض في شهر رمضان الأعوام السابقة لهؤلاء النجوم لا يقل عن 30 حلقة.

ويقدم الفنان هاني سلامة مسلسل جديد يعود به للدراما التليفزيونية في شهر رمضان هذا العام “بين السماء والأرض” وتشاركه بطولته الفنانة غادة عادل، وسيناريو إسلام حافظ، وهو مأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ.

كما يعود الفنان يوسف الشريف بمسلسل جديد “كوفيد 25” تأليف إنجي علاء، وإنتاج سينرجي بعد نجاح آخر أعمال يوسف رمضان الماضي “النهاية”.

سمير الجمل: الأمر يرجع لأسباب تتعلق بالظروف الإنتاجية والأهم القيمة التي تقدمها المسلسلات

قال الناقد الفني سمير الجمل إن عدد الحلقات للمسلسلات لن يؤثر على درجة جذب الجمهور لهاني سلامة أو يوسف الشريف في شهر رمضان القادم.

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وأضاف ان العودة لتقديم 15 حلقة للمسلسلات بعد سنين طويلة، يرجع لظروف الإنتاج هذه الفترة بعد وباء كورونا والمقياس الحقيقي هل ستتطور الدراما المصرية بهذه الخطوة الفترة القادمة .

وتابع قائلا في أوروبا يقدم مسلسلات مكونة من 5 حلقات فقط ، لكن الفكرة والأهم القيمة الاساسية التي يقدمها مسلسل يوسف الشريف وهاني سلامة .

وأوضح أن وضع صيغة 15 حلقة للمسلسلات في شهر رمضان المقبل من اجل المقارنة بالمنصات الرقمية ، لكن بالسنبة للجمهور لو وجد مسلسلا مكونا من 3 حلقات فقط جيدة سيتابعها بشدة وتركيز بدلا من المط وحشو الاحداث الدرامية في 30 حلقة مثلما كان يتم السنين الماضية دون داعٍ.

ماجدة موريس: لن يكون لها تأثير سلبي على الجمهور وتعتبر تطورا للدراما المصرية

وترى الناقدة ماجدة موريس أن التلفزيون المصري كان في بدايته يقدم السباعيات ثم مسلسلات 10 حلقات وبعدها 13 ثم 15 حلقة اقصى شيء حتى وجدت القنوات الخاصة والإعلانات، ومحاولة توفير المسلسلات لرؤساء القنوات وأصبحت الأعمال الدرامية 30 حلقة.

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وأكدت أن العودة لتقديم مسلسلات 15 حلقة هذا العام في شهر رمضان تطورا كبيرا للصناعة ، لان الدراما المصرية كانت في الماضي لها كتابا خصيصا للمسلسلات ويتم مراجعة مايكتبونه في سابق عهدها وكان كل كاتب مسؤول عما يكتبه ، بمعنى ان الكاتب يكتب قصة ويقوم بعمل بناء درامي للشخصيات بحيث يكفي لعرض 30 حلقة ، وكان ذلك لكتاب كبار مثل اسامة انور عكاشة ومحفوظ عبد الرحمن وغيرهم اما السنين الماضية اصبحت الكتابة عبارة عن ورش ومسؤول عنها مؤلف معين .

وأوضحت أن العرف في الدراما ان الكاتب يكتب فكرة ثم يقوم بعمل سيناريو درامي ومعالجة للحوار ويعرضها على الفنان فيوافق أو يرفضها ثم يذهبون لمنتج لإنتاجها وبعدها يختارون الممثلين المشاركين معه، أما مؤخرا كان يتم سؤال النجم مالذي يريده لتفصيل عمل معين له.

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وتابعت العودة لمسلسلات 15 حلقة لن يكون له تأثير سلبي على الجمهور في شهر رمضان القادم ، والدليل نجاح المسلسلات على منصة شاهد وغيرها التي حلقاتها لا تتجاوز 15 وكذلك مسلسلات تعرض على القنوات العامة خارج السباق الرمضاني مثل الا انا ومكون من قصص مختلفة ونجح جدا مثل مسلسل نصيبي وقسمتك حينما قدمه المؤلف عمرو محمود ياسين مع الفنان هاني سلامة وحقق نجاحا كبيرا.

ونوهت أن الأفضل أن نقدم مسلسلا مكونا من 15 حلقة متوافرا فيه جميع العناصر الفنية بصورة جيدة بدلا من تقديم مسلسلا 30 حلقة وأحداثه لا تحتمل ذلك، فالمتغيرات الجديدة بأن يكون المحتوى 15 حلقة قد يكون أفضل.

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بقلم أحمد حمدي

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