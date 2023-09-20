هاني سلامة ومحمود حميدة في الغردقة لحضور انطلاق مهرجان سينما الشباب

وصل منذ قليل النجم هاني سلامة والنجم القدير محمود حميدة لمدينة الغردقة ، لحضور فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب التي تبدأ فعالياته غدا 21 سبتمبر وتستمر حتى 26 سبتمبر الجاري .

واستقبل نجوم المهرجان لدي وصولهم لفندق الإقامة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان، والكاتب والناقد الفني أحمد النجار أمين عام المهرجان.

وسيقام حفل الافتتاح فى السابعة والنصف من مساء غد الخميس تقوم بتقديمه الفنانة ميرنا وليد، بينما ستقوم ابنتها مايا بالترجمة إلى اللغة الإنجليزية.