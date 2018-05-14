هاني سلامة وجيهان منصور.. أبرز المكرمين في المؤتمر الدولي للتميز

أحمد حمدي: اقيمت منذ ساعات الدورة الخامسة من المؤتمر الدولي للتميز والجودة في جزئه الاول بأحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة تحت شعار معا للرقي والجودة والتميز للإنسانية في الحياة. بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري وترحيب مقدمة المؤتمر الاعلامية سوزان شرارة بالحضور…

أحمد حمدي:

اقيمت منذ ساعات الدورة الخامسة من المؤتمر الدولي للتميز والجودة في جزئه الاول بأحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة تحت شعار معا للرقي والجودة والتميز للإنسانية في الحياة.

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري وترحيب مقدمة المؤتمر الاعلامية سوزان شرارة بالحضور والتي قالت: ها نحن اليوم نستكمل مسيرة المؤتمر بتكريم نجوم العلم والاختراعات بالإضافة الى العلوم الانسانية من الفنون والاعلام الهامة لاكتمال منظومة الانسان لكي يتميز ويجيد في عمله أيا كان.

ثم دعت رئيس المؤتمر الدكتور مرسال ابراهيم رئيس مؤسسة دايموند بيراميد العالمية الخبير العالمي للتميز والجودة والتطوير الانساني والمؤسسي من خلال الجينات والحاصل على الدكتوراة في النانوجيناتيك من باريس والمستشار الدولي للصحة الشمولية للإلقاء كلمته والتي جاء بها : “الجودة والتميز” هي أكثر العناصر المؤثرة في الترويج لأي شيء، سواء كان شخص أو سلعة أو منتج، أو حتى فكرة. ويتحقّق مفهوم الجودة والتميز عند الالتزام بالقواعد الرئيسية الثابتة في الإنتاج، أو العمل، أو التدريس ممّا يُقدّم نتيجة إيجابيّة عالية يطلق عليها الجودة والتميز، وتقديم خدمة ذات جودة فائقة هو أحد مفاتيح نجاح الأعمال.

ثم تبعه مجموعة من الكلمات للحضور من جميع التخصصات العلمية المختلفة ثم جاءت لحظة التكريم بداية من ضيف شرف المؤتمر السيد الوزير الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، الدكتور محمد ابو زيد استشاري جراحة التجميل كلية الطب جامعة القاهرة و زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا و رئيس الجمعية المصرية لصحة المرأة، الدكتور أحمد مصطفى أخصائي إدارة المستشفيات والمنشاءات الطبية بترخيص من نقابة أطباء مصر ، الدكتور وائل غانم استشاري جراحة التجميل واصلاح العيوب الخلقية، طبيب الاسنان الدكتور احمد الشناوي ، الدكتور علي امين استشاري النساء والتوليد ، الدكتورة سي تي ساندي استاذة ادارة الاعمال بألمانيا، المخترع المهندس هاشم اسامة

وقد تم تكريم رموز الفن والذين تميزوا طوال مسيرته الفنية وخلال العام الماضي واثروا في مجتمعهم بالإيجاب وهم : القدير عزت العلايلي ، القديرة فردوس عبد الحميد ، هاني سلامة، رانيا محمود ياسين، أمل رزق، المغني الشاب سيف مجدي، وعازف الكمان في فرقة الراحل العندليب عبد الحليم حافظ الفنان محمد مصطفى

تم تكريم رموز الإعلام والذين بكلماتهم نعلم ما هو الغث والنفيس وهم : الاعلامية منى عبد الغني عن برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا ، الاعلامية جيهان منصور عن برنامج العيلة، الإعلامية سوزان شرارة عن برنامج العرب في اسبوع ، الكاتب الصحفي وائل السادات مدير تحرير البوابة نيوز ورئيس تحرير برنامج “الصدمة”

وبعد فاصل فني بعزف الكمان وتجربة الاختراع الجديد في الجرافيك ديزاين تم تكريم مجموعة من الشخصيات العامة وهم : الدكتورة إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، الدكتورة غادة فهمي سفيرة الطفل العربي بنادي اليونسكو ونائب اتحاد سفراء الطفولة العرب ، اللواء صلاح زيادة رئيس نادى الشرطة و محافظ المنيا سابقا

واختتم المؤتمر بتكريم مجموعة من الحالات الانسانية الذين قاوموا الاعاقة وتحدوها وانتصروا عليها وهم : الاستاذ اسلام تمساح مدرب معتمد تنمية بشرية و تي اوه تي كفيف البصر، الكابتن احمد ناصف بطل العالم في عبور المانش صيف 2014 رغم بتر قدميه ، الفنان التشكيلي عبد الرحمن حسين والذي تحدى اعاقة ضموره العضلي

وفي نهاية المؤتمر شكرت سوزان كل الحضور وهنئت المكرمين ونوهت على أن هناك جزأ ثانيا من المؤتمر الدولي للتميز والجودة سيقام في شهر سبتمبر المقبل.