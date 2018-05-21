هاني سلامة: فوق السحاب سينتهي بعد 3 أيام

أحمد حمدي: أكد النجم هاني سلامة أنه أوشك على الانتهاء من تصوير جميع مشاهده بمسلسله الرمضاني فوق السحاب الذي يعرض على شاشة أون تي في رمضان ويحقق نسبة مشاهدة كبيرة. وأضاف في تصريحات خاصة للمال أنه يتبقى له 3 أيام…

أحمد حمدي:

أكد النجم هاني سلامة أنه أوشك على الانتهاء من تصوير جميع مشاهده بمسلسله الرمضاني فوق السحاب الذي يعرض على شاشة أون تي في رمضان ويحقق نسبة مشاهدة كبيرة.

وأضاف في تصريحات خاصة للمال أنه يتبقى له 3 أيام فقط وينتهي من تصوير المسلسل نهائيا حتى يتفرغ لاداء طقوس الشهر الكريم.

وأشار سلامة الى انه يراقب ردود افعال الجمهور عن الحلقات التي يتم عرضها للمسلسل منذ اول رمضان ومطمئن حتى الان على نسب المشاهدة .

وعن الجدل الذي احدثه المسلسل في الشارع المصري بسبب الاكشن الموجود فيه في روسيا تحديدا قال ان ذلك امر طبيعي ان يحدث اختلاف في الاراء بين الكثيرين البعض يؤيد والاخر يعارض ولكل شخص وجهة نظر خاصة به لكن النتيجة العامة تبشر بنجاح الحمد لله .