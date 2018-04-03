ثقافة وفنون

هاني رمزي يحتفل بإطلاق فيلمه الجديد قسطي بيوجعني

أحمد حمدي:احتفل الفنان هاني رمزي بإطلاق فيله الجديد قسطي بيوجعني في عرض خاص بإحدى المولات بالتجمع الخامس أمس الإثنين.وحضر الاحتفالية أبطال الفيلم مايا نصري ومصطفى أبو سريع والمخرج إيهاب لمعي. كما يحضر العرض بعض الفنانين والمنتجين منهم أحمد نور وطارق الإبياري وحجازي متقال وفادي إبراهيم.&nb