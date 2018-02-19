هاني رمزي: انتهيت من فيلم قسطي بيوجعني

أحمد حمدي قال النجم هاني رمزي، إنه انتهى من تصوير فيلمه السينمائي الجديد قسطي بيوجعني الأيام الماضية وأوضح رمزي في تصريحات خاصة لـ" المال" أن الفيلم سيعرض في موسم عيد الفطر القادم وتشاركه البطولة فيه النجمة اللبنانية مايا نصري. ويناقش الفيلم تعرض شاب في حياته لبعض المواقف بسبب ديونه والأقسا

أحمد حمدي

قال النجم هاني رمزي، إنه انتهى من تصوير فيلمه السينمائي الجديد قسطي بيوجعني الأيام الماضية

وأوضح رمزي في تصريحات خاصة لـ” المال” أن الفيلم سيعرض في موسم عيد الفطر القادم وتشاركه البطولة فيه النجمة اللبنانية مايا نصري.

ويناقش الفيلم تعرض شاب في حياته لبعض المواقف بسبب ديونه والأقساط التي تصبح مرهقة له بسبب غلاء المعيشة والحالة الاقتصادية مشيرا ان الفيلم يحمل طابعا كوميديا اجتماعيا.

وأضاف أنه سيسافر خلال أيام لفترة لأمريكا لقضاء فترة راحة مع أسرته .

ونوه إلى أنه سيعود للقاهرة وسيبدأ تحضيرات مسلسله الجديد الذي سيبدأ في تصويره قريبا مع فيردي للإنتاج وكذلك برنامج المقالب الجديد الذي سيقدمه للجمهور في شهر رمضان .