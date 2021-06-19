هاني حسن : لا أعلم مصير مهرجان طابا السنوي حتى الآن

قال منظم الحفلات هاني حسن للمال إنه : ينتظر قرار رئيس الوزراء والدولة المصرية بعودة الحفلات الفنية مرة أخرى من أجل تنظيم مهرجان طابا السياحي الذي كان يقيمه الأعوام الماضية وشهد إقبالا من كثير من المطربين المصريين والعرب مثل وائل جسار وملحم زين وفارس كرم وجورج وسوف وغيرهم.

وأشار حسن إلى أنه حتى الآن لم يقرر هل سيقام مهرجان طابا السنوي أم لا، برغم أنه يهدف لتنشيط السياحة المصرية في المنطقة.

ويضيف أنه أصبح يهتم بالإفراح والحفلات البسيطة التي تقام “أوت دور” فقط ، بسبب منع اي احتفالات كبرى تقام برغم اتباع كافة الاجراءات الاحترازية في اي حفل يقيمه ، وذلك ظهر في حفل الفنان محمد فؤاد الاخير في افتتاحه احدى الشركات العقارية بالقاهرة الجديدة والذي احياه وائل جسار وشهد حضورا كبيرا .