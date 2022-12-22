هاني جنينة: معدلات التضخم المرتفعة ستنكسر خلال الربع الثاني من 2023

توقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، تعليقًا على رفع سعر الفائدة أن تنكسر معدلات التضخم المرتفعة خلال الربع الثاني من 2023.

وبلغ التضخم الأساسي في مصر 21.5% على أساس سنوي في نوفمبر 2022 مقابل 19% في أكتوبر 2022.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «المال»، أن التضخم الأساسي قد يصل إلى حدود الـ 25% خلال الربع الأول، لكنه سيعاود التراجع مع بداية الربع الثاني من 2023.

وأفاد أنه من المتوقع أيضًا أن ينخفض معدل التضخم الأساسي إلى 19% خلال الربع الأول، وقد ينخفض إلى حدود الـ 15% خلال النصف الثاني من 2023.

وقال «المركزي» في بيان له، إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلا شهريا بلغ 2022، مقابل معدل شهري 2.7% في نوفمبر، مقابل 0،5% لذات الشهر من العام السابق.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 2.3% في نوفمبر على أساس سنوي مقابل 0.1 للشهر نفسه من العام الماضي.

رفع سعر الفائدة

ورأى أن قرار لجنة السياسة النقدية اليوم برفع سعر الفائدة إلى 3% خطوة على الطريق الصحيح، وإن كان هو قد فضّل أن يتم رفع الفائدة بواقع 5% دفعة واحدة.

قررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصرى فى اجتماعها اليوم الخميس الموافـق 22 ديسمبر 2022 رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

وعلل «جنينة» رأيه بأن العلاج الجذري هو الأنجع في مثل هذه الأوقات، موضحًا أنه من الأفضل ألا يتم إطالة أمد حل الأزمة، وأن يتم اللجوء إلى الحلول الجذرية بشكل أساسي.

أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة

وأشار هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية إلى أنه من المتوقع أن تذهب البنوك إلى طرح شهادات بعوائد مرتفعة قد تتخطى حاجز الـ 20%، نافيًا أن يقتصر أمر هذه الأوعية الادخارية مرتفعة العوائد على البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وأوضح أن البنوك الأخرى ستطرح شهادات بعوائد مرتفعة دون مخافة من تحمل التكلفة، معللًا ذلك بأن الفائدة سيتم تمريرها للعميل.

سعر الدولار في السوق السوداء

ورأى هاني جنينة ، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، أن ينخفض سعر الدولار إلى ما دون الـ 30 جنيهًا على نهاية الأسبوع المقبل، موضحًا أنه من الممكن أن يحدث تذبذب في أسعار صرف الدولار مطلع الأسبوع القادم.