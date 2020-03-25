هاني توفيق: منح إعانات شهرية للأسر الأولى بالرعاية أهم من دعم المستثمر

أكد هاني توفيق، الخبير الاقتصادى، رئيس جمعيتى الاستثمار المباشر المصرية والعربية السابق، أن الأولوية في الفترة الراهنة يجب أن تتجه لمنح إعانات شهرية للأسر الأولى بالرعاية والبالغ عددها نحو 7 ملايين أسرة، بدلًا من دعم المستثمر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “المال” أن الدولة يجب أن تقوم بإيصال الإعلانات الشهرية للأسر بشكل فوري، مقترحًا أن تقدر تلك الإعانات بنحو 2500 جنيه شهريًا لمواجهة الظروف السيئة التي تحيط بتلك الشريحة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأوضح الخبير الاقتصادى، رئيس جمعيتى الاستثمار المباشر المصرية والعربية السابق، ان منح الإعانات الشهرية لتلك الشريحة سيحمي المجتمع كله من المخاطر المرتبطة بالأثار السلبية الواقعة على الاقتصاد المحلي .

وأشار توفيق، الى ان الدولة قادرة على تدبير تكاليف الإعانات الشهرية من خلال ما سيتم توفيره من خفض تكلفة الدين العام عقب انخفاض سعر الفائدة، مؤكدًا ان الجميع مطالبون بالحفاظ على الاموال المتاحة وصرفها بالشكل السليم.

وشدد على ان الحكومة مطالبة بالعمل على دعم وتهيئة مناخ الاستثمار المباشر و تقوية مراكز الشركات القائمة بالإضافة الى خفض أكبر لأسعار الطاقة، حتى تكون البنية جاهزة للإنطلاق عقب القضاء على أزمة كورونا .

يُذكر ان الحكومة المصرية قد قررت منح القطاعات الاقتصادية حوافز تشجيعية منها تخفيض ضريبة الدمغة وتأجيل الأرباح الرأسمالية على تعاملات المستثمرين في البورصة، بجانب خفض أسعار الطاقة .

وكانت الحكومة قد أعلنت امس –الثلاثاء- قرار بفرض حظر التجول على حركة المواطنين بدءًا من اليوم –الأربعاء- من الساعة 7 مساءًا و حتى الساعة الـ 6 صباحًا .