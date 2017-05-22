هاني توفيق : محافظ البنك المركزي لا يكف عن مفاجأة السوق

- طارق عامر يفعل كل ما هو غير متوقع منذ توليه المسئوليةأحمد الدسوقىانتقد هانى توفيق الخبير الاقتصادى، قرار البنك المركزى برفع الفائدة 2% دفعة واحدة، مؤكدا أن محافظ المركزى طارق عامر لا يكف دائما عن مفاجأة السوق.وأشار "توفيق" فى مداخلة تلفونية لبرنامج "كل يوم"، إلى أن "عامر "يفعل كل ما هو غير م

– طارق عامر يفعل كل ما هو غير متوقع منذ توليه المسئولية



أحمد الدسوقى

انتقد هانى توفيق الخبير الاقتصادى، قرار البنك المركزى برفع الفائدة 2% دفعة واحدة، مؤكدا أن محافظ المركزى طارق عامر لا يكف دائما عن مفاجأة السوق.

وأشار “توفيق” فى مداخلة تلفونية لبرنامج “كل يوم”، إلى أن “عامر “يفعل كل ما هو غير متوقع منذ توليه المسئولية، مضيفا: “هذا القرار سيضر كثيرا ببيئة الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة”.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، أمس الأحد، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا إلى 17.75%.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى تفسيرها لقرار رفع أسعار الفائدة على الجنيه 2% دفعة واحدة، منذ قليل: إن مستويات التضخم مازالت تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التى تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016، حيث ارتفع التضخم مدفوعا بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية على بعض السلع.