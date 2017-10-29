هاني توفيق: قطاع العقارات يعاني من فقاعة

مدحت إسماعيل ودعاء محمودقال هاني توفيق، رئيس مجلس إدارة، العضو المنتدب لشركة أكيومن لإدارة الأصول، إن قطاع العقارات يعاني من "فقاعة" في الوقت الحالي، لافتا إلى لن تنتهي إلى انهيار أسعار الإسكان، ولكن سينتج عنها تباطؤ في عملية البيع.وأضاف خلال كلمته في موتمر "المال جي تي إم"، إن هناك مشاكل عدة ت



مدحت إسماعيل ودعاء محمود

قال هاني توفيق، رئيس مجلس إدارة، العضو المنتدب لشركة أكيومن لإدارة الأصول، إن قطاع العقارات يعاني من “فقاعة” في الوقت الحالي، لافتا إلى لن تنتهي إلى انهيار أسعار الإسكان، ولكن سينتج عنها تباطؤ في عملية البيع.

وأضاف خلال كلمته في موتمر “المال جي تي إم”، إن هناك مشاكل عدة تواجهها فكرة صناديق الاستثمار العقاري ومنها حزمة الضرائب المفروضة عليها، عكس الدول التي تعفي أرباح تلك الصناديق من الضرائب.

وردا على إمكانية تأسيس صندوق استثماري في الفترة الحالية، قال توفيق إن شركته لها تحفظات علي المدي القصير، لكن لديها روية إيجابية علي المدي الطويل في نجاح الصندوق.