هاني توفيق: استقرار مصر يدفع لتأسيس صناديق استثمار عقارية

مدحت إسماعيل ودعاء محمودقال هاني توفيق العضو المنتدب لشركة اكيومن لإدارة الاصول، إن هناك عددا من الأسباب الإيحابية التي تكمن من تأسيس صناديق الاستثمار العقاري، لافتا الي أنه من ضمن الأسباب أن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة مستقرة داخليا وخارجيا بشكل كبير، خلاف دول الخليج التي تعاني حاليا من ا

مدحت إسماعيل ودعاء محمود

قال هاني توفيق العضو المنتدب لشركة اكيومن لإدارة الاصول، إن هناك عددا من الأسباب الإيحابية التي تكمن من تأسيس صناديق الاستثمار العقاري، لافتا الي أنه من ضمن الأسباب أن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة مستقرة داخليا وخارجيا بشكل كبير، خلاف دول الخليج التي تعاني حاليا من اضطرابات سياسية مع دولة خارجية منها ايران.

وتابع توفيق: الصناديق بامكانها فتح الاكتتاب فيها للمؤسسات الخاصة، اضافة الي قدرتها على الدخول في شراكة مع المطورين العقارين، فضلا عن استقرار الوضع الداخلي للاقتصاد.

وردا علي موقف صندوقه الاستثماري الذي تم إنشاؤه موخرا، قال توفيق إن الصندوق ستكون استثماراته غير تقليدية، نظرا لطبيعة تاسيسه، لافتا الي ان هناك رؤية تفاؤلية للصندوق في المدي الطويل.

