هاني برزي : 625 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية في أول شهرين من 2022

كشف المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات الصناعات الغذائية في أول شهرين من عام 2022 حوالي 625 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 3% وقيمة نمو 17 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021 والتي كانت قد بلغت حوالي 609 ملايين دولار.



وأشار إلى أن صادرات شهر يناير 2022 حوالي 300 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 12% مقارنة بصادرات شهر يناير 2021 والتي بلغت 267 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير 2022 حوالي 326 مليون دولار بنسبة تراجع في الصادرات 5% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2021 والتي بلغت 342 مليون دولار.



وقال برزي : تربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال أول شهرين من عام 2022 بقيمة 379 مليون دولار تمثل 61% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 5% وقيمة نمو بلغت 20 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 88 مليون دولار بنسبة تراجع 2% وتمثل 14% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 51 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 12%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 34 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 9%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 73 مليون دولار والتي تمثل 12% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.



أما بالنسبة لاهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال أول شهرين من عام 2022، أوضح برزي ان المملكة العربية السعودية استحوذت على المركز الأول بقيمة صادرات 60 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 6%، يليها السودان بقيمة 52 مليون دولار ونسبة نمو 25%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 34 مليون دولار ونسبة نمو 9%، ليبيا بقيمة 31 مليون دولار ونسبة تراجع 6%، الجزائر بقيمة 29 مليون دولار محققة نسبة تراجع 26%، فلسطين بقيمة 28 مليون دولار محققة نسبة نمو 47%، الأردن بقيمة 25 مليون دولار ونسبة تراجع 4%، اليمن بقيمة 24 مليون دولار ونسبة نمو 60%، لبنان بقيمة 22 مليون دولار ونسبة نمو 5%، وفى المركز العاشر سوريا بقيمة 21 مليون دولار ومحققة نسبة تراجع 13% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2020.



كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة يناير وفبراير من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 بقيمة صادرات 52 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 10 ملايين دولار، يليها اليمن بقيمة صادرات 24 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 10 ملايين دولار، فلسطين بقيمة صادرات 28 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 9 ملايين دولار، روسيا بقيمة صادرات 17 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 5 ملايين دولار، المغرب بقيمة صادرات 16 مليون دولار وقيمة زيادة 5 ملايين دولار، كينيا بقيمة صادرات 15 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 4 ملايين دولار، فرنسا بقيمة صادرات 10 ملايين دولار وقيمة زيادة بلغت 4 ملايين دولار، هولندا بقيمة صادرات 14 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 3 ملايين دولار، العراق بقيمة صادرات 19 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 3 ملايين دولار، وفى المركز العاشر السعودية بقيمة صادرات 60 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 3 ملايين دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021.



