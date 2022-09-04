هاني أمان: نعيد حساب تكاليف منتجاتنا من السجائر كل 3 شهور ونلجأ للزيادة مضطرين

أكد هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان ، أن الشركة اضطرت إلى الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر الشعبية نظرا لارتفاع تكاليف استيراد المواد الخام ، ومشكلات الشحن.

أوضح أمان في لقاء بالفيديو مع شبكة سي إن بي سي ، أن الشركة الشرقية للدخان تعيد حساب تكاليف الإنتاج كل 3 شهور ، وتحاول استيعاب أي زيادة في التكاليف داخليا ، لكنها تضطر إلى إقرار زيادة في الأسعار.

وقال أمان : “الشركة الشرقية بتتعامل في منتج مهم وأساسي وبالتالي نحاول قدر الإمكان عدم زيادة الأسعار إلى حينما نكون مضطرين.. وصلنا لمرحلة من زيادة تكاليف المواد الخام تلزمنا بزيادة سعرية حتى نستطيع تغطية التكاليف”.

وأقرت الشركة الشرقية للدخان ، زيادة تصل إلى نحو جنيهين على أسعار 10 منتجات شعبية من السجائر ، بداية من اليوم الأحد.

وتابع أمان : “نحاول استيعاب أي زيادة في التكاليف داخليا ، كل 3 شهور أو كل فترة نعيد حساب تكاليف منتجاتنا ، وحينما نضطر للزيادة نفعلها في أضيق الحدود”.

ونفى أمان أن تكون الزيادة الأخيرة مرتبطة بالضرائب ، مشيرا إلى أنها زيادة سعرية وليست ضريبية ، لكنه أوضح أن نصف تلك الزيادة يذهب إلى الضرائب وفقا للضوابط القانونية.

وعن إمكانية إقدام الشركة على زيادة قريبة أخرى في أسعار منتجاتها ، قال أمان : “في الفترة الحالية تلك هي الزيادة التي تم إقرارها من خلال مجلس الإدارة لتكون على الأصناف الشعبية ، في حالة الاحتياج لزيادة أخرى ندرس هذا الإجراء”.

وتابع : “هناك ندرة في المواد الخام بنتخانق على المواد الخام في العالم كله لحد ما نجيبها ، أنا سعيد جدا بالفريق التنفيذي اللي عندي عاملين شغل هايل على مستوى المخزونات الكافية من المواد الأولية ولكن فيه ارتفاع أسعار ومشكلة في النقل بخلاف توفير الدولار لشراء تلك المواد”.