هاني أمان عن رخصة السجائر الجديدة: «الشرقية للدخان» لم تقصر في تغطية السوق

أكد أنه "من حق الدولة أن تعطي الرخصة للمستثمرين في الصناعات التي ترتأيها".

شدد هاني أمان رئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان إن الشركة لم تقصر في تغطية السوق

جاء في مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وتعليقاً على إعادة طرح رخصة السجائر الجديدة أجاب أنه “من حق الدولة أن تعطي الرخصة للمستثمرين في الصناعات التي ترتأيها لكنه أكد أن طرح كراسة شروط لشركة جديدة لتصنيع السجائر لا يختلف عما سبق”.



وأضاف: “تغييرات طفيفة هي رداً على الاستفسارات التي تقدمت بها الشركات في الرخصة الأولى”.



وأوضح أن الشرقية للدخان لديها إمكانيات كبيرة واستطاعت تحقيق نتائج ماليةوكبيرة قائلاً : “إمكانياتنا كبيرة جدا وإجمالي عائداتنا السنة الماضية 70 مليار جنيه والأرقام في تطور مستمر سواء من بيع أو أرباح وحصة سوقية”.



وكشف أن أرباح الشركة في تطور مستمر وأن مات دره في خزانة الدولة أكثر من 78 مليار جنيهاً بزيادة 14.5% عن السنة الماضية.



وأضاف : “لم نقصر في دورنا ونغطي السوق المصري بأفضل طريقة ممكنة”.