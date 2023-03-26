هاني أمان: زيادة أسعار السجائر بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج المستمر

قال هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية (ايسترن كومبانى)، إن هناك العديد من التحديات التي تواجهها الشركة منذ فترة طويلة، وإن الارتفاع المتزايد والمستمر لجميع مدخلات الإنتاج، والمواد الخام الخاصة بصناعة التبغ أدى إلى زيادة أسعار المنتجات.

وأضاف «أمان»، في بيان اليوم، أن قرار الشركة برفع أسعار المنتجات جاء بعد دراسة طويلة، لمواجهة تغير بنود التكلفة والتي ترتبط بسعر الصرف، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس على الضرائب التي تقوم الشركة بدفعها، وأنه يجري حاليا العمل على دراسة الأثر المالي والضريبي للزيادة الأخيرة، خاصة أن الشركة الشرقية مدرجة في البورصة المصرية ويتم التعامل على أسهمها.

وأعلنت الشركة الشرقية (ايسترن كومبانى) عن زيادة أسعار كافة منتجاتها من السجائر والسيجار والمعسل ودخان البيبه والشعر، وذلك عقب اعتماد مجلس إدارة الشركة لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر المستهلك وتقديمها إلى قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية، ليتم العمل بالأسعار الجديدة اعتبارا من السبت 25 مارس 2023، وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

كما تراوحت الزيادة الجديدة للسجائر ما بين جنيهين الى 3 جنيهات للعلبة، ليصبح سعر (بوكس 10) 15 جنيها، كليوباترا كينج سايز 23 جنيها، كليوباترا سوفت كوين 24 جنيه، بوسطن/بلومنت 24 جنيها، كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) 24 جنيه، كليوباترا سوبر إلى 24 جنيها، مونديال (أحمر/أرزق/سيلفر) 24 جنيها، ومونديال سويتش (منتول/بلوبيري) 24 جنيه، كليوباترا بلاك 24 جنيها، وماتوسيان سوبر 24 جنيها، وفايسروي/بال مال 33 جنيه.