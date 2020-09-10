هاني أمان: «الشرقية للدخان» تسعى لمضاعفة مبيعات بعض منتجاتها 6.4%

أعلن هانى أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومبانى” (الشرقية للدخان) التى تحتكر صناعة السجائر والتى تبيع السجائر والسيجار وتبغ الغليون والمعسل إن الشركة تسعى لمضاعفة مبيعات بعض منتجاتها فى الثلاث سنوات القادمة من 2-3% إلى6.4% رغم رفع بعض أصناف التبغ والسيجار بحوالى 25% و71% اعتبارا من بداية هذا الأسبوع.

وقال هانى أمان العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، إنه تم رفع أسعار دخان شعر ماتوسيان أحمر وأخضر وزن 40 جراما.

وذكرت وكالة رويترز أنه تم رفع سعر هذا الصنف 25% ليبلغ 40 جنيها (2.54 دولار أمريكى) من 32 جنيها.

الشركة الشرقية للدخان تراجع الأسعار كل 3 شهور

وتراجع الشركة الشرقية للدخان الأسعار كل 3 شهور وعندما تجد مبررا لتغيير الأسعار تتخذ القرار بناء على دراسة دقيقة.

ورفعت الشركة بعض أصناف السيجار بقيم تتراوح بين 20 جنيها لبعضها وتصل إلى 350 جنيها للبعض الآخر.

وزادت أسعار بعض السجائر بقيم تتراوح بين 20، 25، 30 جنيها، كما بأصناف “ميديانتوس سادة”،” توسكانى اسبيشيال”،”ميزى توسكانى”.

وصعدت أسعار أنواع أخرى ما بين 70 إلى 80 جنيها، كما فى أصناف” ميديانتوس اسبيشيال سادة”، “ميديانتوس اسبيشيال بالروائح”. الشركة الشرقية للدخان

ورفعت الشركة الشرقية للدخان أصناف أخرى ما بين 200 إلى 250 جنيها، كما فى أنواع ،”روبستو”، “بارونيت بيتيت ادمانو”.

أما صنف “كورونا خوسية باروطولو ديولكس المعلب خشبيا فارتفع سعره بقيمة 350 جنيها من 1000 جنيه للعلبة إلى 1350 جنيها.

ويرجع هانى أمان زيادة أسعار الأصناف إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتزايد الطلب عليها بفضل أسعارها الرخيصة مقارنة بالمنتجات المنافسة.

وأكد هانى أمان أن أسعار الأصناف التى جرى زيادة أسعارها هذا الأسبوع لم تتغير منذ حوالى عامين، ولذلك تم رفعها.

وتستحوذ الشركة الشرقية للدخان على 70% من السوق المصرية بالمقارنة مع 30% لشركات السجائر والتبغ الأجنبية.

ويرى أمان أن تأثير الزيادة بسيط فى الوقت الحالي بالنسبة لإجمالى أرباح الشركة ولكنها ستكون مؤثرة على أرباح هذا القطاع.

وأكد العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان أن التأثير سيكون ملحوظا الفترة القادمة لتزايد الاهتمام بتلك الأصناف وتحسين تسويقها وتوزيعها.

وترى رضوى السويفى ببنك فاروس للاستثمار إن مبيعات الأصناف التى زادت أسعارها تمثل 0.5% لمبيعات الشركة، وبالتالى لن تكون لها تأثير على أرباحها.