هاني أمان : «الشرقية للدخان» استفادت من برنامج الطروحات السابق وكانت التجربة الأنجح

قال هاني أمان الرئيس التنفيذي بشركة “الشرقية للدخان – إيسترن كومباني”، إن الشركة استفادت من برنامج الطروحات الحكومي السابق، وكانت التجربة الأنجح.

ولفت إلى أن الشركة استفادت من دخول مستثمرين جُدد فى هيكل ملكيتها خلال عام 2019، موضحًا أن ما حدث في الشرقية للدخان يعتبر تجربة نجاح كبيرة لباقي الشركات.

وكانت الحكومة المصرية قد باعت حوالي 4.5% خلال عام 2019 من أسهم الشركة الشرقية للدخان التابعة لها، وذلك بحد أقصى 101.250.00 سهم.

وأوضح “أمان” أن الشرقية للدخان منذ ذلك الحين أجرت عملية إعادة هيكلة للفروع وللعاملين، وتواصل تحقيق نتائج سنوية جيدة.