«هانيويل» و«أنكوراج» توقعان مذكرة تفاهم لتزويد مجمع مصر للبتروكيماويات بتقنيات الأتمتة

وقعت اليوم هانيويل مكرة تفاهم مع شركة أنكوراج للاستثمارات، لتركيب أحدث التقنيات الصناعية المستقلة الخاصة بشركة هانيويل في مجمع أنكور بينيتويت المتطور للبتروكيماويات والمقرر بناءه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر.

وتُجري الشركتان بموجب مذكرة التفاهم مناقشات أولية لتعيين شركة هانيويل لحلول المعالجة بصفة مقاول الأتمتة الرئيسي المتكامل للمنشأة.

كما تتولّى هانيويل لحلول المعالجة في إطار الاتفاقية المستقبلية المقترحة مهمة تزويد أنكوراج للاستثمارات بمجموعة من التقنيات المتطورة المصممة لتعزيز السلامة التشغيلية والأمن والكفاءة في المجمع.

وتؤدي الأتمتة المتكاملة لمرافق البتروكيماويات المعقدة في تحقيق فوائد حقيقية ووفورات مهمة في رأس مال المشروع ونفقات التشغيل، فضلاً عن تقليل المخاطر المحتملة خلال مرحلتي إنشاء وتشغيل المجمع الصناعي.

وقالت شركة هانيويل لمواد وتقنيات الأداء، إن منتجات الشركة تتمتع بمقومات تؤهلها لتقديم مجموعة من تقنيات الأتمتة المتكاملة بشكل سلس وغير مسبوق لتحسين كفاءة وأداء قطاع البتروكيماويات في مصر.

وتتطلع إلى تعزيز شراكتنا القيّمة مع شركة أنكوراج للاستثمارات لتقديم هذه المزايا إلى مجمع البتروكيماويات المرتقب بناؤه في السويس ومواصلة سجلنا الحافل بالنجاح في مجال دعم التقدم الرقمي للقطاعات الحيوية في الاقتصاد المصرى.

واعلنت شركة أنكوراج للاستثمارات ان مذكرة التفاهم مع هانيويل لتزويد مشروعنا الرئيسي أنكور بينيتويت بأحدث التقنيات المستقلة والمتميزة. ويضمن تعيين هانيويل لحلول المعالجة توفير مجموعة من التقنيات المتطورة المصممة لتعزيز السلامة التشغيلية والأمن والكفاءة في المجمع.

ويساهم تركيب تقنيات الأتمتة المتكاملة في مرافق البتروكيماويات المعقدة بتحقيق فوائد ملموسة والتقليل من المخاطر المحتملة وتعزيز أداء قطاع البتروكيماويات في مصر”.

وتعاقدت شركة أنكوراج للاستثمارات العام الماضي مع شركة هانيويل يو أو بي لتوفير تقنية سي 3 أوليفليكس لإنتاج 750 ألف طن متري سنويا من مادة بوليمر البروبيلين لصالح مجمع البتروكيماويات، وجاءت هذه الخطوة نتيجة تزايد مستويات الطلب على مجموعة متنوعة من المنتجات البلاستيكية التي يُعد البروبيلين أحد مكوناتها الأساسية.

وتعمل “هانيويل” بموجب هذا العقد على ترخيص هذه التقنية وتوفير تصاميمها الهندسية الأساسية، إلى جانب الخدمات والمعدات والمواد المحفزة والممتصة الخاصة بالمعمل.

وتعمل “هانيويل” انطلاقا من مقرها بشمال أفريقيا في القاهرة، مع عدد من أهم الجهات المصرية الحكومية ، ويعود حضور الشركة في مصر إلى أكثر من 6 عقود، وهي ملتزمة بتوفير أفضل المواهب والتقنيات لدعم تنمية أهم القطاعات المصرية وتشجيع جهود التوطين.