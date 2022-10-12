«هانيويل» توقع مذكرة تفاهم مع «أفايا» لتعزيز الاستجابة للطوارئ بالمدن الذكية

وقّعت شركة هانيويل وافايا لحلول الاتصالات مذكرة تفاهم، تقوم بموجبها الشركتان بتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ الخاصة بأجهزة إنفاذ القانون في المنطقة إضافة إلى مؤسسات المدن الذكية من خلال دمج منصة تجارب “أﭬايا وان كلاود” بمنصة هانيويل “سيتي سويت”.

و لا تعمل المنصتان المُدمجتان على تحسين التفاعل مع المواطنين فحسب، بل توفران الوسائل لدعم جهود توفير السلامة المُجتمعية من خلال قدرات معزّزة على مستوى الاستجابة للطوارئ.

ومن خلال الاعتماد على منصة هانيويل “سيتي سويت” المُدمجة بمنصة “أﭬايا وان كلاود”، تتمكن السلطات من مراقبة أنشطة المدينة إنطلاقا من مركز القيادة والتحكم المتكامل (ICCC). وتُستخدم في المركز تكنولوجيا مخصّصة لتشغيل أنظمة تحليل مشاهد الفيديو ومراقبة الحشود، تدفق حركة المرور وتتبّع التحركات المريبة، ما سيُساهم تاليا في إطلاق استجابات الطوارئ الآلية.

وقال رئيس أﭬايا العالمية نضال أبو لطيف: “تساعد أﭬايا وهانيويل مدن الشرق الأوسط على توفير تجارب الاستخدام المستقبلية للمواطنين. في المواقف التي تكون فيها كل ثانية مهمة، يُعدّ توفّر بيئة اتصالات موحّدة تستفيد من توافر البيانات الهامة، أمرا بالغ الأهمية يُساهم بإنقاذ حياة الناس. ستمكننا هذه الشراكة مع هانيويل من جعل هذه القدرات متاحة على نطاق أوسع للحكومات في جميع أنحاء المنطقة”.

وبحسب بحث أجرته “طلوبال داتا” GlobalData، يحقق الانفاق العالمي على المدن الذكية نموا من 221.1 مليار دولار التي تم تسجيلها في العام 2019 إلى 442.6 مليار دولار في العام 2022، مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب يناهز 12 في المئة.

وقال رئيس الشؤون التجارية لدى شركة هانيويل لتقنيات المباني في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا سلطان شاتيلا: “يكمن مستقبل عالمنا في المدن التي توفر تجارب استخدام أفضل للناس من خلال التركيز على السلامة، الاستدامة وظروف الحياة المناسبة للمواطنين. من خلال هذا التعاون، سنوفر وسائل أكثر أمنا وفعالية يمكن الاعتماد عليها لمشغلي مراكز الطوارئ في المنطقة، لإدارة الاستجابة الخاصة بالأزمات”.للاطلاع على تفاصيل التعاون بين أﭬايا وهانيويل، نرحب بكم في جناح أﭬايا ضمن جيتكس جلوبال.

وتابع حضور أﭬايا في جيتكس جلوبال سيكون بالشراكة مع “الكاتل – لوسنت انتربرايز”،”يونيفور”، “فيرينت سيستمز”، “جي إس لاب” GS Lab، “إمبيريوم” Imperium، “كونكت انسايتس” Konnect Insights، “لومنڤوكس” LumenVox، “نيكتار” Nectar، “سيستك” Sestek و”توباز” TOPAZ..