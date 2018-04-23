هانى محمود: الاستفادة من التكنولوجيا ضرورة فى قطاع التأمين

الشاذلى جمعةكشف الدكتور هاني محمود، رئيس مجلس إدارة شركة فودافون سابقا، ورئيس شركة سمارت للوساطة التأمينية، عن تحديات تحقيق الشمول التأميني بالسوق المصرية، ليتواكب مع استراتيجية الدولة لنشر الشمول المالي.واكد محمود خلال الجلسة الافتتاحية بالمنتدى الثاني لتأمينات الحياة للاتحاد الأفروأسيوي للتأم

الشاذلى جمعة

كشف الدكتور هاني محمود، رئيس مجلس إدارة شركة فودافون سابقا، ورئيس شركة سمارت للوساطة التأمينية، عن تحديات تحقيق الشمول التأميني بالسوق المصرية، ليتواكب مع استراتيجية الدولة لنشر الشمول المالي.

واكد محمود خلال الجلسة الافتتاحية بالمنتدى الثاني لتأمينات الحياة للاتحاد الأفروأسيوي للتأمين، ضرورة التواصل مع المؤسسات الدينية لتأكيد شرعية التأمين، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية والإقليمية لتحقيق التقارب مع الأسواق الخارجية وكذلك تضافر الجهود المبذولة من جميع أطراف منظومة التأمين لتحقيق التكامل فيما بينهم، حتى نشهد شمولا تأمينيا أسوة بالاسواق الخارجية.

وأضاف أنه يجب التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين لترسيخ ثقافة التأمين بالسوق ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلى، وكذلك دعم الشمول التأمينى بالسوق يتضمن ضرورة زيادة عدد التأمينات الإجبارية، ونشر الوعى التأمين بين شرائح المجتمع المختلفة.