ثقافة وفنون

هانى شاكر وأنغام يلتقيان لأول مرة فى حفل غنائى بالرياض (صور)

كما تواجدت معهم الإعلامية بوسى شلبى لتغطية الحفل لبرنامجها " أحلى النجوم " على شاشة المحور .
أحمد حمدي 1:45 م, الأثنين, 6 يناير 20 1:45 م, الأثنين, 6 يناير 20

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أحيا الساعات الماضية الفنان هانى شاكر حفلا غنائيا كبيرا فى مدينة الرياض بالمملكة السعودية ، وشاركته الحفل الفنانة أنغام أيضا التى حضرت برفقة زوجها الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم ، ورافق هانى شاكر زوجته نهلة ومدير أعماله تامر عبد المنعم الذى أشرف على جميع تفاصيل الحفل حتى يظهر بصورة مميزة للجمهور هناك، ويعتبر هذا الحفل الغنائي الأول لهانى وأنغام معا في الرياض .

كما تواجدت معهم الإعلامية بوسى شلبى لتغطية الحفل لبرنامجها ” أحلى النجوم ” على شاشة المحور .

وقدم هانى شاكر أغنيات عديدة في الحفل منها ، لسه بتسالي وبحبك انا وتخسري واغنيته الجديدة بينا التي قام بطرحها اواخر عام 2019 ولاقت نسبة استماع جيدة .

كما غنت أنغام اغنيات البومها الأخير ” حالة خاصة جدا ” الذي حقق نجاحا كبيرا وقت طرحه للجمهور ، بالاضافة لأغنياتها القديمة التي اشتهرت بها في مشوارها الفني منها ” شنطة سفر” و ” القالك حد ” و ” احلام بريئة ” وغيرها .

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بقلم أحمد حمدي

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