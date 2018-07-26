هانى سيف النصر يغادر بنك الاستثمار العربى

سهير محمدأقرت الجمعية العمومية لبنك الاستثمار، التى انعقدت أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، انتهاء فترة تولى هانى سيف النصر لمنصب رئيس البنك، بعد انتهاء مدة التجديد المحددة له، والتى كان من المقرر أن تستمر حتى تسليم القوائم المالية للبنك لعام 2017.كما أقرت الجمعية العمومية النتائ



سهير محمد

أقرت الجمعية العمومية لبنك الاستثمار، التى انعقدت أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، انتهاء فترة تولى هانى سيف النصر لمنصب رئيس البنك، بعد انتهاء مدة التجديد المحددة له، والتى كان من المقرر أن تستمر حتى تسليم القوائم المالية للبنك لعام 2017.

كما أقرت الجمعية العمومية النتائج المالية للبنك لعام 2017، ومن المقرر أن يصدر قرار من رئيس الوزراء بمن سيتولى منصب رئيس البنك خلفا لسيف النصر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتدور الترشيحات لخليفة سيف النصر لرئاسة البنك بين لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى، وسهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر، وسهى سليمان النائب السابق لبنك القاهرة.

يذكر أن فترة مجلس الإدارة الحالى لبنك الاستثمار العربى كان من المقرر أن تنتهى فى سبتمبر الماضى، ولكن تم إصدار قرار بالتجديد لحين الانتهاء من ميزانية البنك، والتى دخلت فى المراحل الأخيرة من المراجعة.

وتمتلك الحكومة، مُمثلة فى بنك الاستثمار القومى، حصة الغالبية فى بنك الاستثمار العربى، بنسبة 91.5%، بينما تمتلك حكومات مصر وسوريا وليبيا نسبة 8.5%، وتم تأسيسه من قبل اتحاد الجمهوريات العربية، وهى ليبيا وسوريا ومصر عام 1974.

وتولى هاني سيف النصر رئاسة بنك الاستثمار العربي، فترتين متعاقبتين منذ 2011، وكان يشغل قبلها منصب الأمين العام للصندوق الاجتماعي.

وتولى رئاسة العديد من المؤسسات المالية والمصرفية منها رئاسة بنك مصر العربى الأفريقى وبنك المؤسسة العربية ABC ثم شغل منصب الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية فضلا عن عضويته السابقة فى العديد من مجالس إدارات بعض الجهات المصرفية المهمة منها بنك مصر والبنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى CIB.

كما سبق أن شغل سيف النصر منصب رئيس الاتحاد العربى للمشروعات الصغيرة ورئيس اتحاد المستثمرين العرب، ويشغل منصب عضو مستقل بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات منذ مارس 2016.