هانى سيف النصر قائمًا بتسيير أعمال بنك الاستثمار العربى حتى أكتوبر

سهير محمدعلمت "المال"، من مصادرها، أن الجمعية العمومية لبنك الاستثمار العربى، أصدرت قرارًا باستمرار هانى سيف النصر لتسيير الأعمال، حتى بداية أكتوبر المقبل، لحين تولى رئيس جديد للبنك.كانت الجمعية العمومية لبنك الاستثمار التى انعقدت -أمس- برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، أقرت انتهاء فترة

سهير محمد

علمت “المال”، من مصادرها، أن الجمعية العمومية لبنك الاستثمار العربى، أصدرت قرارًا باستمرار هانى سيف النصر لتسيير الأعمال، حتى بداية أكتوبر المقبل، لحين تولى رئيس جديد للبنك.

كانت الجمعية العمومية لبنك الاستثمار التى انعقدت -أمس- برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، أقرت انتهاء فترة تولى هانى سيف النصر لمنصب رئيس البنك، بعد انتهاء مدة التجديد المحددة له، المقرر أن تستمر حتى تسليم القوائم المالية لعام 2017.

وتشير المؤشرات إلى أن أميمة فرحات، رئيس قطاع ائتمان الشركات بالبنك الأهلى المتحد، هى أقرب المرشحين لتولى المنصب خلفًا لهانى سيف النصر.