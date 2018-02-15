هانى زهران: إنفينيتى سولار تجنى ثمار التوسع وتخطط للقيد بالبورصة

❏ 350 مليون دولار استثمارات توليد الطاقة الشمسية ❏ الاستحواذ على %61 من «MMID30» ❏ شراء حصة «القلعة» فى «طاقة ريزورت» و«فاروس» تتولى نقل الملكية ❏ توجه لاختراق أسواق أوغندا ونيجيريا وزامبيا ولبنان والإماراتالمال ـ خاصتستعد شركة «إنفينيتى سولا

❏ 350 مليون دولار استثمارات توليد الطاقة الشمسية

❏ الاستحواذ على %61 من «MMID30»

❏ شراء حصة «القلعة» فى «طاقة ريزورت» و«فاروس» تتولى نقل الملكية

❏ توجه لاختراق أسواق أوغندا ونيجيريا وزامبيا ولبنان والإمارات



المال ـ خاص

تستعد شركة «إنفينيتى سولار» للطاقة الشمسية لدخول مرحلة جديدة خلال العام الحالى، مع اقتراب التشغيل الحقيقى لعدد من محطاتها لتوليد الطاقة الشمسية فى أسوان، علاوة على أنها تخطط لدخول سوق المال والبورصات.

«المال» أجرت حوارا موسعا مع المستشار هانى زهران، المستشار العام لمجموعة «إنفينتى كابيتال إنفستمنت» المالكة لـ«إنفينيتى سولار» للطاقة الشمسية، والشريك التنفيذى بمكتب زهران وشركاه للاستشارات القانونية، للحديث عن تفاصيل المشروعات الاستثمارية لشركة الطاقة الشمسية، وتطورات الإنشاءات وتوقيتات بدء التشغيل، وشرح للتفاصيل الحالية لشركاتها التابعة فى أسوان وأكتوبر، علاوة على استعراض الخطط المستقبلية للشركة فى السوقين المحلية والخارجية.

وأكد «زهران» الاهتمام بقيد ذراع الطاقة الشمسية فى البورصة المحلية، أو البورصات العالمية والإقليمية، خلال الفترة المقبلة، ولكنه رهن ذلك بالطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة وقت القيد، ولفت إلى أن إجمالى استثمارات «إنفينيتى» تقارب 350 مليون دولار ممثلة فى 5 محطات لتوليد الطاقة الشمسية.

وفى حين استعرض تحركات شركته للاستحواذ على حصص حاكمة فى أكثر من شركة طاقة شمسية، خلال النصف الثانى من العام الماضى، فى إطار جهودها لزيادة الاستثمارات ورفع الإنتاجية، وهو ما حدث من خلال الاستحواذ على %61 من شركة “MMID30” و%83 من شركة «طاقة سولار ريزورت»، و%42 من شركة «فينكس» للطاقة الشمسية، بالتعاون مع شريكها الألمانى شركة «آى بى فوجت».

ولفت إلى أن إجمالى استثمارات «MMID30» تبلغ 50 مليون دولار ممولة بواقع %70 من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD” والباقى تمويلات للمساهمين، فى حين تبلغ استثمارات «طاقة سولار» 75 مليون دولار، وبلغت استثمارات «فينكس» 50 مليون دولار.

القيد فى البورصة

وأكد اهتمام «إنفينيتى» بدراسة إمكانية القيد فى البورصة خلال الفترة التالية، لبدء التشغيل التجارى لجميع مشروعات الشركة المؤهلة فى المرحلتين الأولى والثانية لبرنامج تعريفة التغذية، ولكنه رهن تحديد البورصة المستهدفة بالطاقة الإجمالية المنتجة فى توقيت القيد، شارحا أنه فى حال تمكن الشركة من الوصول بالطاقة الإنتاجية من مشروعاتها إلى 1000 ميجا وات، فمن المؤكد أنه سيتم التفكير حينئذ فى بورصات عالمية، مثل لندن أو نيويورك، أما فى حال إذا ما كانت الطاقة الإنتاجية أقل من ذلك، فقد يتم التفكير فى القيد المزدوج ما بين بورصتى «مصر» و«دبى» أو الاكتفاء بالقيد والطرح فى البورصة المصرية فقط.

يشار إلى عدم وجود شركات متخصصة بالطاقة الشمسية، مقيدة فى البورصة المصرية، ولكن هناك عددا من الشركات المقيدة، والتى تعمل فى مجال توريدات الطاقة الشمسية، أو تؤسس أذرعها استثمارية منفصلة بهذا الاستثمار.

وأوضح «زهران» أن إجمالى استثمارات “إنفينيتى” تقارب 350 مليون دولار، متمثلة فى 5 محطات لتوليد الطاقة الشمسية فى بنبان- أسوان، تم بالفعل ربط أول محطة منها على الشبكة بقدرة 50 ميجا وات، وجار حاليا إنشاء 4 محطات بقدرة إجمالية 133 ميجا وات، بالإضافة إلى تملك الشركة محطة بطاقة واحد ميجا فى منطقة الحزام الأخضر، وتعمل بكامل طاقتها منذ أكثر من عام، ويتم بيع الكهرباء المنتجة، منها لشركة توزيع جنوب القاهرة بتعريفة 13 سنت/دولار للكيلو وات.

MMID 30

وقال «زهران» إن «إنفينتى» وشريكتها «آى بى فوجت» الألمانية استحوذتا خلال أغسطس 2017 على حصة أغلب أسهم شركة «MMID» فى شركة “MMID 30” والتى تملك محطة لتوليد الطاقة الشمسية بطاقة 30 ميجا وات، فى بنبان بأسوان، لافتا إلى أن «إنفنينتى» سيطرت على %61 من الأسهم، مقابل %14 لصالح “آى بى فوجت”، و%25 لشركة المنصور والمغربى للتنمية والاستثمار.

وأوضح أن رأسمال” MMID 30 “يبلغ 15 مليون جنيه، وأن حجم الاستثمارات بالمشروع خلال العام المقبل، سوف تبلغ حوالى 50 مليون دولار، يتم تدبير %70 منها عن طريق قرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD” و%30 عن طريق زيادة رأسمال الشركة، وضخ استثمارات مباشرة من المساهمين.

وكشف عن أن “MMID 30” نجحت فى تحقيق الإغلاق المالى لمشروع إنشاء وتشغيل محطة الكهرباء وتأهلها للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، واستلمت قطعة الأرض المخصصة لإقامة المشروع، وبدأت تنفيذ المشروع، ومن المتوقع بدء الإنتاج التجريبى فى ديسمبر المقبل، على أن تبدأ الشركة ربط المحطة على الشبكة القومية خلال الربع الأول من 2019.

وأشار إلى أن التعريفة المتفق عليها مع الوزارة لشراء الكهرباء المنتجة من المحطة تبلغ 8.3 سنت/دولار للكيلو وات.

طاقة سولار ريزرف

وأشار «زهران» إلى استحواذ «إنفينيتى» و«آى بى فوجت» على %97 من رأسمال شركة «طاقة سولار ريزورت» التى تملك محطة لتوليد الطاقة الشمسية بطاقة 50 ميجا وات، وتمت الصفقة من خلال شراء كامل حصة شركة طاقة عربية التابعة لشركة “القلعة” للاستثمارات، ومعظم الأسهم المملوكة لشركة” سولار ريزورت صحارا” الأمريكية فى المشروع، لافتا إلى أن هيكل الملكية بعد إتمام الصفقة موزع بواقع %83 لإنفينيتى، و%14 لآى بى فوجت و%3 لشركة “سولار ريزورت صحارا”.

وأوضح أن رأسمال “طاقة سولار” يبلغ 15 مليون جنيه، وقد تم تنفيذ الصفقة فى سبتمبر الماضى، وتبلغ قيمة الاستثمارات بالمشروع خلال العام المقبل حوالى 75 مليون دولار، يتم تدبير %70 منها أيضا عن طريق قرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD” ” و30% عن طريق زيادة رأسمال الشركة، وضخ استثمارات مباشرة من المساهمين.

وأكد تولى مكتب زهران وشركاه بالتعاون مع مكتب التميمى ومشاركوه، ومكتب ذو الفقار وشركاه، المهام القانونية للصفقة بما فيها مراجعة عقود التمويل التى تم إبرامها مع «EBRD»، فيما تولت شركة «فاروس» لتداول الأوراق المالية مهام نقل ملكية الأسهم.

فينكس باور 50

وأشار “زهران” إلى أن “إنفينيتى” استحوذت أيضا على %42 من رأسمال ” فينكس باور وان” والتى يبلغ رأسمالها 55 مليون جنيه، وتملك محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 50 ميجا وات فى بنبان بأسوان، فى أكتوبر الماضى.

وأضاف أن حجم استثمارات مشروع «فينكس» تقارب 20 مليون دولار ممولة من المساهمين مباشرة، بجانب تمويل ممنوح من مؤسسة التمويل الدولية “IFC” بقيمة 50 مليون دولار.

إنفينيتى 50

وفى سياق متصل، أشار «زهران» إلى امتلاك «إنفينيتى» محطة كهرباء بطاقة 50 ميجا وات ضمن المرحلة الأولى لمشروع توليد الطاقة الشمسية فى أسوان، والتى بدأت مرحلة التشغيل التجريبى، ومن المخطط الانتهاء من مرحلة الاختبارات الفنية فى يناير الماضى، وبدء التشغيل الفعلى بعد تحديد تاريخ التشغيل التجارى المتوقع له بداية فبراير الحالى، ويتم بيع الكهرباء التى يتم توليدها من المحطة بقيمة 14،3 سنت/دولار للكيلو وات.

وأوضح أن استثمارات المحطة التى تم إنشاؤها وربطها على الشبكة القومية تقارب 100 مليون دولار، وقد تم إنهاء إجراءات زيادة رأسمال الشركة المالكة لها من 15 مليون جنيه، إلى 135 مليونا، بزيادة 120 مليون جنيه، تم تمويلها من المساهمين الرئيسيين بالشركة، بواقع %51 لإنفينيتى، و%49 لآى بى فوجت.

التوسعات المستقبلية

وتطرق لمخططات توسع «إنفينيتى» فى مشروعتها ورغبتها الجادة فى الاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر، والمنطقة بما يشمل نظرة خاصة على أفريقيا من خلال التقدم للعديد من المناقصات لتوليد الطاقة الشمسية فى أوغندا ونيجيريا وزامبيا، بالإضافة للتوسع فى الشرق الأوسط، وبالتحديد فى لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية أطلقت برنامج تعريفة تغذية الطاقة المتجددة عام 2014 لإنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من محطات الشمس والرياح بقدرة 4300 ميجاوات، وتتضمن 2300 ميجاوات للمشروعات الشمسية، من بينها 300 ميجاوات لمحطات أقل من 500 كيلووات، وألفى ميجاوات لمحطات الرياح.