هانى جنينة: أتوقع اختفاء السوق السوداء خلال الربع الأول من 2023

توقع هانى جنينة الخبير، والمحاضر بالجامعة الأمريكية، أن تختفى السوق السوداء للعملة الأجنبية خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن مصر ستحصل على جزء صغير من التمويل المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى فى شهر ديسمبر المقبل، فى حين أن الزخم التمويلى الحقيقى سيكون خلال الربع الثانى من 2023، متمثلًا فى شريحة تمويلية أكبر من الصندوق، إلى جانب الطروحات الحكومية.

وأشار إلى أن السوق السوداء بعد قرار التعويم عام 2016 لم تختفِ إلا خلال الربع الأول من عام 2017، وبالتالى هناك تشابة كبير بين كلا السيناريوهين.

وتجاوز سعر الدولار فى ختام تعاملات يوم الخميس الماضى حاجز 23 جنيهًا، ليصل أعلى سعر للشراء إلى 23.10 جنيه، وللبيع 23.20 جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها الاستثنائى يوم الخميس الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة والعملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس، ليصل الى %13.25 و%14.25 و%13.75، على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع %2.

وقال البنك المركزى يوم الخميس الماضى إنه سيتبنى نظام سعر صرف مرنًا، ليعكس قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.