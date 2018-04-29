هانى توفيق: موافقة مبدئية على تحويل «مصر لرأسمال المخاطر» إلى «قابضة»

- إطلاق مرحلة ثانية من الصندوق مطلع 2020- قبول تمويل شركة أغذية فى الربع الأول عبر التأجير التمويلى - إعادة النظر فى السياسة الاستثمارية وتعديل الهيكل الإدارى لـ«التعمير والإسكان» العقارىمنى عبدالبارىتركز شركة «مصر لرأسمال المخاطر» على عدة محاور، أبرزها التحول إلى شركة

– إطلاق مرحلة ثانية من الصندوق مطلع 2020

– قبول تمويل شركة أغذية فى الربع الأول عبر التأجير التمويلى

– إعادة النظر فى السياسة الاستثمارية وتعديل الهيكل الإدارى لـ«التعمير والإسكان» العقارى

منى عبدالبارى

تركز شركة «مصر لرأسمال المخاطر» على عدة محاور، أبرزها التحول إلى شركة قابضة، تنبثق منها شركات تابعة، وإطلاق مرحلة ثانية للصندوق بقيمة 150 مليون جنيه مطلع عام 2020، بحسب ما كشفه عضو مجلس الإدارة الحالى، والرئيس التنفيذى السابق للشركة هانى توفيق، عن الإستراتيجية المستقبلية للشركة.

وأشار توفيق، الشريك بـ«أكيومن بى بى أى» لإدارة صناديق الاستثمار العقارى، فى حوار لـ«المال»، إلى أن هناك تحركات بصندوق التعمير والإسكان للاستثمار العقارى تمهيدا للحصول على الرخصة النهائية، وإطلاقه فى النصف الثانى من العام الحالى.



وألقى توفيق خلال الحوار الضوء كذلك على صندوق استثمار خيرى تابع لمؤسسة «بصيرتى» الخيرية التى يرأسها، يتوقع أن يتم إطلاقه فى النصف الثانى من 2018، مع استكمال هيكل مساهميه.

بداية، قال توفيق إنه استقال من منصبه التنفيذى بكل من شركة مصر لرأسمال المخاطر، وشركة «أكيومن بى بى إى» لإدارة صناديق الاستثمار، مع احتفاظه بمقعده بمجلس الإدارة، وكشريك فى الجانبين.

وتابع: استقلت من منصب الرئيس التنفيذى لمصر لرأسمال المخاطر، بعدما أطمأننت إلى استقرار الأوضاع فيما يتعلق بتعريفات المصانع المتعثرة، والمعايير التى يتم بناء عليها قبول الشركات من مركز تحديث الصناعة.

وكشف عن وجود مباحثات حاليا لتعيين مدير تنفيذى جديد للشركة من خلال ترشيح عدد من الأسماء، إلا أنه لفت إلى أن دور الرئيس التنفيذى سيتلخص فى متابعة الاستثمارات فقط، ومتابعة عملية منح الأموال للشركات، والمراحل التى يتم خلالها ذلك.

وبدأت شركة مصر لرأسمال المخاطر عملها مطلع العام الحالى من خلال دراسة ملفات أول 3 شركات تم تحويلها إليها من مركز تحديث الصناعة، لتحديد قيم التمويلات المقرر تخصيصها، والتى يتراوح متوسطها بين 10 و15 مليون جنيه لكل شركة.

وتتوزع الشركات الثلاث على محافظات مختلفة، وفى قطاعات الصناعات الهندسية (ثلاجات)، والصناعات الكيماوية (البلاستيك)، والصناعات الغذائية (مجازر).

وأشار توفيق إلى أنه تم قبول شركة الصناعات الغذائية وهى عبارة عن مشروع مزرعة دواجن ومجزر آلى، ويجرى حاليا إجراء الدراسات النافية للجهالة لها تمهيدا لمنحها تمويل قيمته 10 ملايين جنيه خلال مدى زمنى 3 سنوات، بينما رُفضت الشركتان الأخريان.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم توفير التمويل اللازم من خلال التأجير التمويلى، عبر أحد الشركات العاملة بالسوق، تقوم بتوفير المعدات والآلات مقابل الحصول على عمولة %1 فقط خاصة وأن شركات التأجير التمويلى أكثر براعة فى ذلك.

وأفاد توفيق بأن عملية التمويل التى تقوم بها مصر لرأسمال المخاطر تتم من خلال أحد 3 أشكال إما الدخول فى رأس المال وذلك بالشركات التى يحول ضعف ملاءتها المالية بينها وبين الحصول على القروض، والثاني: تمويل رأس المال العامل من خلال قروض قصيرة الأجل، والثالث: تمويل طويل الأجل من خلال قرض.

وأضاف أن المراحل التى تمر بها الشركة المتقدمة للحصول على التمويل بدءا من اختيارها من قبل مركز تحديث الصناعة، والذى يقوم بدوره بتحويلها لشركة “يونيون كابيتال” ثم يتم تحويلها على لجنة الاستثمار بالشركة ليتم فحصها ودراستها خلال فترة 6 أشهر وإذا وجدت أنها مستوفاة يتم السير فى الإجراءات لمنحها التمويل اللازم، وإن لم يكن كذلك يتمردها لمركز تحديث الصناعة مجددا.

وعلى صعيد الربع الثانى من العام، كشف توفيق عن قيام مركز تحديث الصناعة بتحويل شركتين جديدتين إلى شركة يونيون كابيتال لدراستهما، والوقوف على مدى أحقيتهم فى الحصول على التمويل الذى سيتراوح بين 20 إلى 30 مليون جنيه، موضحا أنه يجرى حاليا عملية الفحص النافى للجهالة لكليهما.

ويبلغ حجم التمويلات المرصودة للمرحلة الأولى من الصندوق حاليا 150 مليون جنيه، سيتم تخصيصها لما يتراوح بين 12 و15 شركة حتى نهاية 2019.

ويسجل حجم التمويل المتاح للعام الحالى نحو 50 مليون جنيه فقط، بينما يتم استثمار المبلغ المتبقى فى ودائع بنكية، يتم السحب منها عند الحاجة لذلك، وفقا لـ “توفيق”.

وكشف توفيق عن دراسة تجرى حاليا لإطلاق مرحلة ثانية من الصندوق قيمتها 150 مليون جنيه جديدة مطلع العام 2020، تستهدف الحصول على تمويل من مؤسسات دولية وعربية كالبنك الإسلامى للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وأفصح عن موافقة مجلس إدارة شركة مصر لرأسمال المخاطر المبدئية على تحويل الشركة الحالية إلى شركة قابضة، ينبثق منها شركات تابعة يتم تخصيصها لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه يتم إجراء دراسة فى هذا الصدد لتحديد رأسمال الشركات التابعة، لافتا إلى أنه يمكن تنفيذ هذا المقترح بالتوازى مع المرحلة الأولى للصندوق الحالية.

وحول صندوق بنك التعمير والإسكان، قال توفيق إنه تم الحصول على الرخصة المبدئية، ويجرى حاليا إعادة نظر فى سياسة الصندوق الاستثمارية، كما يتم إعادة هيكلة إدارية له، لإضافة عناصر جديدة لشركة الإدارة “أكيومن بى بى أي” لديها الخبرات الفنية وتمتلك باعا طويلا فى التطوير العقارى.

وعن السياسة الاستثمارية للصندوق، أوضح أن الاستثمار العقارى التقليدى أصبح يشهد حاليا موجة من التباطؤ نظرا لزيادة اعداد الوحدات مع ضعف القوى الشرائية، فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة والذى أضعف جدوى الاستثمار العقارى التقليدى.

وبالتالى سيتجه الصندوق لانتهاج سياسة غير تقليدية للاستثمار العقارى كالاستثمار فى العيادات الطبية والمدارس وشراء الأراضى وتطويرها، وليس شراءها كأراضٍ مبنية جاهزة، ونستهدف أن يتم استثمار %40 من رأسمال الصندوق بالمحافظات.

ويتوقع أن يتم الانتهاء من هذه الأمور -السياسة الاستثمارية، ودخول شركاء جدد- والحصول على الرخصة النهائية قبل انتهاء الربع الثانى، ليتم إطلاق الاكتتاب فى الصندوق فى النصف الثانى من العام، بهدف جمع 500 مليون جنيه، من شركات تأمين، ومؤسسات، وهى شريحة مستثمرين تتوافق مع سياسة الصندوق الاستثمارية طويلة الأجل، حيث يبلغ عمر الصندوق 10 سنوات، سأتخارج أنا فى السنة السابعة منها.

وحول صناعة صناديق الاستثمار العقارى فى مصر يقول توفيق إنها تواجه صعوبات كبيرة وليس من قبيل الصدفة عدم ظهور عدد كبير من هذه الصناديق بالسوق المحلية خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب الضريبة على الأرباح التى يتحملها الصندوق، والتى تجعل من الأسهل إنشاء شركات استثمار عقارى.

وأضاف: “صناديق الاستثمار العقارى فى كافة أنحاء العالم معفاة من الضرائب، ولكن فى مصر هناك عدد كبير من الرسوم التى يتم دفعها قبل ضريبة الأرباح البالغة نسبتها %25، مما يقلص ربحية المكتتبين بالصندوق، وقد يؤدى ذلك إلى انقراض هذه الصناعة فى مصر، ويجب ان يتم الغاء الضريبة بالكامل، وذلك فى ضوء الرسوم التى يتم سدادها”.

ووصف توفيق التعديلات الأخيرة التى أصدرتها هيئة الرقابة المالية فيما يتعلق بصناديق الاستثمار العقارى لم يكن لها أى تأثير إيجابى يذكر على هذه الصناعة.

وفى شهر أكتوبر العام الماضى أصدرت هيئة الرقابة المالية عددا من التعديلات لصناديق الاستثمار العقارى تتضمن زيادة النسبة، التى يجوز فيها لهذه الصناديق استثمار أموالها فى مشروع واحد لتكون %50، حال زيادة حجم الصندوق على 500 مليون جنيه فأكثر، وأن تظل %30 فى حال كون حجم الصندوق أقل من 500 مليون جنيه، طالما كانت هناك دراسة جدوى مقبولة وتم الإفصاح الكامل عنها لحملة الوثائق، وإلغاء القيد الخاص باشتراط ألا تزيد نسبة مجموع من يمتلكون %10 فأكثر من وثائق الصندوق العقارى عن %75 من إجمالى وثائق الصندوق وفى حال قيد هذه الصناديق بالبورصة، فتلتزم باستيفاء بعض المتطلبات القيد الخاصة بضرورة وجود حد أدنى لعدد حملة الوثائق ونسبة الوثائق حرة التداول.

كما تضمنت تعديلات صناديق الاستثمار العقارى، إلغاء القيد الخاص بضرورة ألا تقل نسبة مساهمة الصندوق العقارى فى رأسمال الشركة العقارية غير المقيدة بالبورصة عن ثلثى رأس مالها، وترك الحرية للصندوق فى تحديد نسبة المساهمة التى يراها محققة لمصلحة حملة الوثائق وفقاً لسياسة الصندوق الاستثمارية.

وكذلك تضمنت التعديلات التى وافق عليها المجلس السماح لمدير الاستثمار بالتعامل بنظام التداول فى ذات الجلسة بشرط ألا يجاوز تعامله وفقاً لهذه الآلية نسبة %15 من حجم التعامل اليومى للصندوق.

كما كشف توفيق عن استهداف مؤسسة بصيرتى التى يتولى رئاسة مجلس إدارتها إنشاء صندوق خيرى يخصص عائده للفحص الأولى لمرض فيروس سى.

وأشار توفيق إلى أن رأسمال الصندوق سيكون 5 ملايين جنيه، وإنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات القابضة التابعة لمصر الخير، والمصرف العربى الدولى، ووقف عامر ليميتد للمساهمة فى المشروع بواقع مليون جنيه لكل مؤسسة، كما سيسهم توفيق بمليون أخرى.

وأوضح أنه يجرى حاليا التفاوض مع عدد من الجهات لاستكمال هيكل مساهمى الصندوق، من بينهم البنك الأهلى المصرى، وإحدى شركات الأدوية المتخصصة فى فيروس سى وتسمى ماجيك فارما.

وتابع: نستهدف جمع نحو 50 مليون جنيه من اكتتاب الصندوق تخصص بالكامل لفحص فيروس سى.

وحول الاستراتيجية المالية غير المصرفية التى حضر توفيق اجتماعا بوزارة الاستثمار بشأنها مطلع الشهر الحالى، أوضح أنها متسقة ومتوازنة تماما، إلا أنها تفتقر للإطار الزمنى اللازم لمتابعة مستهدفاتها.

وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلى، قال توفيق: النمو الحالى فى الناتج المحلى الإجمالى جميع مكوناته مديونيات، حيث إن مصروفات خدمة الدين العام تشكل نحو 750 مليار جنيه، ما يوازى %75 من إيرادات الموازنة، وعليه أتوقع أن النمو الحالى والذى تشيد به كل المؤسسات الدولية هو فقاعة.

