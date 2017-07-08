هانى توفيق: قرار المركزى برفع الفائدة 2% كارثى

أحمد الدسوقى:وصف الخبير الاقتصادى هانى توفيق، قرار البنك المركزى برفع الفائدة 2% مرة اخرى بالكارثى، مؤكدا أنه سيسبب حالة ركود فى المجتمع المصرى خلال الفترة المقبلة.وأشار خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، إلى أنه واثق تماماً أن هذا القرار تم تمريره رغم رفض الكثير من أعضاء الحكومة.كانت لجن

أحمد الدسوقى:

وصف الخبير الاقتصادى هانى توفيق، قرار البنك المركزى برفع الفائدة 2% مرة اخرى بالكارثى، مؤكدا أنه سيسبب حالة ركود فى المجتمع المصرى خلال الفترة المقبلة.





وأشار خلال لقائه ببرنامج “هنا العاصمة”، إلى أنه واثق تماماً أن هذا القرار تم تمريره رغم رفض الكثير من أعضاء الحكومة.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها الخميس الماضى قد قررت، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض للليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% و19.25 % على التوالى.