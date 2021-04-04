هانى برزي : ضرورة تفعيل دور صندوق دعم الصادرات فى ظل جائحة كورونا

أكد المهندس هانى برزى رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائيه ، أنه يجب على صندوق دعم الصادرات تفعيل دوره خلال الفترة الحالية، نتيجة تغير الأوضاع العالمية فى ظل جائحة كورونا.

وقال برزى خلال كلمته فى الجلسة الثالثة فى المؤتمر السنوى الأول للصناعات الغذائية، إنه يجب عقد اجتماع لصندوق دعم الصادرات كل 3 أشهر ، ونأمل أن يكون البرنامج الجديد للصندوق فى صالح دعم الصادرات الغذائية.

وأضاف هاني برزي ، أن هناك فئة تسيئ للقطاع الرسمى فى الصناعات الغذائية، مطالبا الحكومة بالعمل على ضم القطاع غير الرسمى ضمن المنظومة الرسمية لعدم تشويه صورة الصناعات الغذائية فى الأسواق الداخلية والخارجية