هانى العسال يتبرع بـ 100 ألف جنيه لصالح صندوق تحيا مصر

قال رجل الأعمال هانى العسال رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا القابضة، إنه ينوى التبرع بصفة شخصية بمبلغ 100 ألف جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، لمواجهة الفقر ودعم الأسر بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف هانى العسال فى تصريحات خاصة لـ “المال” أنه سيتبرع بالمبلغ فى إطار جهد حزب الحركة الوطنية، والذى سيعقد اجتماعاً خلال الساعات القليلة المقبلة، لحث رجال الأعمال على تقديم التبرعات للأسر التى تضررت من توقف الأعمال بسبب كورونا

وأشار هانى العسال إلى ان انتشار فيروس كورونا، واتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازية لمنع تفشيه فى مصر، أدى لتوثقف بعض الأعمال والصناعات بما أثر على الدخول المعتادة للأسر، والتى ينبغى اعالتها فى الفترة الحالية.

ودشنت الحكومة المصرية حسابا خاصا بمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق “تحيا مصر”، يتلقى كل المساهمات والتبرعات، ومن يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصرى، بكل البنوك المصرية.

وأوضحت الحكومة أنها تلقت مؤخراً عدة استفسارات من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى، ومواطنين، بشأن طرق وآليات التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشاد مجلس الوزراء بهذه المبادرات الوطنية من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى، للتكاتف مع المؤسسات الحكومية فى مواجهة هذه الأزمة العالمية.

وكان هانى العسال قد أعلن نهاية العام الماضى، عن تبرعه ببناء أول مدرسة حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 11800 متر مربع بإجمالى 56 فصلا بتكلفة تقدر بنحو 25 مليون جنيه، وذلك ضمن استراتيجية المسئولية المجتمعية للشركة “مع بعض نكبر” للإهتمام بملف التعليم والثقافة فى مصر.