«هانو» تحتفظ ببنزايون كعلامة تجارية رغم الدمج

■ أول موازنة للكيان الجديد تستهدف 16 مليون جنيه أرباحًا .. وخطة للتوسع فى المدن الجديدة ■ رئيس الشركة: لا مساس بحقوق العاملين والهدف زيادة القدرة التنافسية عصام عميرةبعد نصف قرن على تأسيس شركة بيوت الأزياء الراقية، التى كانت تعد أهم العلامات التجارية فى مصر عام 1968 كونها أدارت المار



■ أول موازنة للكيان الجديد تستهدف 16 مليون جنيه أرباحًا .. وخطة للتوسع فى المدن الجديدة

■ رئيس الشركة: لا مساس بحقوق العاملين والهدف زيادة القدرة التنافسية



عصام عميرة

بعد نصف قرن على تأسيس شركة بيوت الأزياء الراقية، التى كانت تعد أهم العلامات التجارية فى مصر عام 1968 كونها أدارت الماركات التجارية التى أممها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ومن بينها هانو وشيكوريل وبونتريمولى والصالون الأخضر وجاتينيو، قررت الحكومة إعادة هيكلتها من خلال دمجها فى شركة بيوت الأزياء الحديثة «بنزايون» بهدف خلق كيان قادر على المنافسة.

«المال» أجرت أول حوار صحفى مع حمدى أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيوت الأزياء الراقية «هانو بنزيون» بعد قرار الدمج للكشف عن أهم خطط الشركة الفترة المقبلة، ومصير العلامة التجارية «بنزايون» التى صدر قرار بإلغاء صفتها القانونية.



فى البداية قال حمدى أحمد إن قرار دمج الشركتين يهدف لخلق كيان قوى ذى ملاءة مالية عالية، قادر على منافسة القطاع الخاص بما يساهم فى تعظيم الإيرادات المحققة وبالتالى تحسين المستوى المادى للعاملين وتطوير أدائهم، مضيفاً أن قيمة الشركة بعد الدمج تعاظمت وسيبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه .

ولفت إلى أن الدمج أضاف فرصا جديدة لتعظيم الموارد كاستغلال المخازن المتقاربة، واختيار الأنسب منهم ليكون مخزنا واحدا واستغلال المخزن الثانى سواء تأجيره أو المشاركة مع مطور عقارى فى إقامة مشروع جديد.

كما أكد أن عمليات الدمج لن تمس حقوق العاملين بالشركة الذين يبلغ عددهم 2200 فردا يتقاضون 3.2 مليون جنيه شهرياً، بعد تطبيق العلاوة السنوية تنفيذًا لقرار وزير قطاع الأعمال.

وتابع أحمد أن الدمج لا يعنى إلغاء العلامة «بنزايون» بل سيتم الاحتفاظ بجميع الفروع باسم «هانو – بنزايون» ولكن سيتم اختفاؤها كشخصية اعتبارية .

وكشف أن الخطة الجديدة بعد عمليات الدمج تتضمن افتتاح فرعين إضافيين فى المعادى والسويس لخدمة الطبقة المتوسطة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، عبر مجموعة محمد الشوا للفرع الأول وبى تك للفرع الثانى .

وأشار إلى إجراء دراسة بالتعاون مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق لافتتاح فروع فى المدن الجديدة التى تم تأسيسها مؤخرا تستهدف توفير احتياجات متوسطى الدخل .

ولفت إلى أن شركته تسعى لتحقيق أرباح بقيمة 16 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2018/2019 مقارنة بنحو 13.5 مليون متوقعة خلال 2017/2018، بإجمالى إيرادات 279 مليون جنيه.

وقال إن الشركة أصبح لديها 135 فرعا، منها 67 كانت تابعة لـ«هانو» و68 لـ«بنزايون»، لافتاً إلى أن العلامتين لديهما شراكة مع القطاع الخاص فى 90 فرعا .

وأوضح أن الشراكة مع القطاع الخاص تهدف لتعظيم الاستفادة من الأصول من خلال تدبير التمويل اللازم للتطوير، مضيفا أن أقل تكلفة لتطوير الفرع الواحد تصل إلى مليون جنيه، وترتفع إلى 16 مليونا فى بعض الفروع.

وقال إن القطاع الخاص متلزم بسداد مستحقات الشركة يوم بيوم، وهناك متابعة دورية بشكل شهرى لمراقبة أداء تلك الفروع، وأبرزها بى تك ومجموعة عرفة واى هاوس والنساجون الشرقيون والتوحيد والنور والذى يتشارك فى فرعين أحدهما بوسط البلد والآخر فى ميدان الجيزة الذى تم افتتاحة مطلع العام.

وأضاف أن هناك خطة تتضمن أيضًا تعديل اللوائح القديمة التى تم اعتمادها سنة 1993، لزيادة الاستفادة من إجراءات عمل الشركة والإجراءات القانونية للشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير اللوائح وتوحيدها لاستغلال جميع الفروع والمخازن، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة بالتعاون مع الشركة القابضة لتجديد تلك اللوائح.

وأشار أن هناك أفكارا جديدة ومنها العمل حاليًا على تأهيل موقع الإدارة وتوفير البيئة المناسبة للعمل ودمج الإدارات المتشابهة للشركتين، كالقسم المالى لهانو مع القسم المالى للشركة المندمجة، وتأهيل العاملين وتدريبهم. وأكد أحمد أن رئيس «القابضة للسياحة» يوفر كل سبل الدعم لإنجاح عملية الدمج، والوصول إلى منافسة الكيانات التجارية الخاصة، وتحقيق نتائج أعمال أعلى من المستهدف.

وأشار إلى أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أشاد بالأسلوب الذى تتبعه القابضة لتنفيذ التعاون مع القطاع الخاص وتطوير آلية تلك الشراكة، التى ساهمت فى تعظيم إيرادات الشركة، لافتًا إلى أن هناك متابعة مستمرة من قبل الكيان الأم الشركة القابضة، لإجراءات الدمج لحل أى مشاكل قد تواجة الشركة.

وفى سياق متصل أعلن أحمد عن قيام شركته ببيع قطعة أرض فى محافظة أسيوط مقابل 16 مليون جنيه لمستثمر وإلزامه بإنشاء فرع على مساحة 300 متر مربع وجارٍ إعداد أعمال الديكورات تمهيدا لافتتاحه.

وكشف عن الدخول فى مشاركة لإقامة مشروع عقارى، بتكلفة تصل إلى 50 مليون جنيه فى محافظة بورسعيد، موضحا أن عقد الشراكة ينص على توزيع المشاركة بنسبة %48 بحد أدنى 24 مليون جنيه عوائد و%52 للمستثمر، متوقعًا الانتهاء من المشروع قبل أكتوبر 2019.

وتحدث عن سعى شركته لإنهاء مديونية بقيمة 19 مليون جنيه، مع بنك الاستثمار القومى من خلال مبادلتها بقطعة أرض على مساحة 1800 متر فى قويسنا، لافتًا إلى أن أصل الديْن كان 2 مليون منذ سنوات عديدة.

وأكد أن الشركة تسدد فواتير الكهرباء والمياه وجميع الخدمات شهرياً، ولا توجد أى ديون سواء للتأمينات أو لغيرها.