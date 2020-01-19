«هانو – بنزايون» تعيد طرح فرعها بالإسكندرية أمام القطاع الخاص لمدة 20 عامًا

أعادت الشركة القابضة للسياحة والفنادق طرح فرع شركة هانو – بنزايون بالإسكندرية أمام القطاع الخاص لمدة 20 عاما، بعد عدم تقدم أحد للمزايدة التي طرحتها الشركة منذ شهرين.

وكانت قد طرحت شركة بيوت الأزياء الراقية (هانو- بنزايون) التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق فرع الإسكندرية بشارع صلاح سالم للشراكة مع القطاع الخاص، ولم يتقدم أحد في أول مزايدة والتي كانت موعدها منتصف ديسمبر الماضي.

ويعد فرع صلاح سالم بالإسكندرية من أهم الفروع الخاصة بالشركة، ويسمى “الصالون الأخضر”، الذي تستهدف الشركة القابضة للسياحة أن يكون ضمن الفروع التي يتم تطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وتنفذ الشركة مع القطاع الخاص، خطة لتطوير فروعها، ما مكنها من تحقيق عوائد من هذه المشاركات بقيمة 96 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، وتستهدف استكمال الخطة عبر تأجير العديد من فروعها.

وتتبع الشركة، محلات تجارية هي “هانو والصالون الأخضر وجاتينيو”، بالإضافة إلى مصنع ومعارض “بونتريمولي” للأثاث، بالإضافة إلى المحلات التجارية ذات العلامة بنزايون، بعد دمج الشركتين.

وتعد شركة هانو – بنزايون شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق وفقاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ( 203 ) لسنة 1991 .

وقد أنشئت الشركة عام 1968 وقد صدر قرار الشركة القابضة للسياحة والفنادق رقم 15 لسنة 2018 بدمج شركة “بنزايون” فى شركة بيوت الازياء الراقية وذلك اعتبارا من 13 / 5 / 2018 ونشاطها الأساسى الإتجار فى السلع الإستهلاكية والمعمرة بجميع أنواعها والتى تتمثل فـى الأثاث والتحف والهدايا والسجاد.

وتمتلك الشركة عـدد 137 فرع منهم 28فرع مملوك و 109 مؤجر كما تمتلك الشركة عدد 13 مخزن منهم واحد مملوك و 12 مؤجر وذلك فى كافة أنحاء الجمهورية .