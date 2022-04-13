«هانوفر ري» تعلن فتح منصتها للابتكار أمام شركات تكنولوجيا التأمين

أعلنت مجموعة “هانوفر رى” لإعادة التأمين عن فتح منصة الابتكار الخاصة بها لجميع الأطراف المهتمة بالناط، وبالتالي يسمح بوصول مباشر إلى مجموعة من الخدمات والحلول المبتكرة من شركات التأمين في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى استخدام منصة إكواريوم حتى الآن على أساس منتظم من قبل أكثر من 700 عميل لها نوفر ري من أكثر من 100 دولة.

تقدم المنصة 160 حلا ذكيا

وأكدت “هانوفر رى” أنه يتم استخدام تكنولوجيا التأمين Insurtech في جميع أنحاء العالم لتقديم أكثر من 160 حلاً حاليًا من مجالات مبتكرة مثل الإنترنت، وتعمل المنصة كوسيط لشركات التأمين بصتها منصة ابتكار رائدة، نقدم قيمة مضافة حقيقية للصناعة منذ عام 2019.

وأوضحت أن المرحلة التالية لعمل المنصة تشمل مرحلة التوسع من خلال إتاحة الوصول إلى المنصة بشكل مفتوح، لافتة إلى استمرار تطويرها وتعديلها وفقًا لاحتياجات شركات التأمين وشركات التأمين، كجزء من استراتيجيتها للابتكار والرقمنة، تركز هانوفر ري على الشراكات الرقمية وتقديم الدعم القائم على الشراكة لعملائها في التحول الرقمي.

عن منصة هانوفر رى للتأمين

وتمثل المنصة لقطاع التأمين وصولاً سهلاً إلى الحلول المبتكرة على طول سلسلة القيمة بأكملها،عوامل تنافسية حاسمة لشركات التأمين الأولية بهدف تلبية احتياجات عملائها في مجالات مثل الرقمنة والابتكار، تعتبر إكواريوم هي منصة ابتكار تكنولوجية متاحة للجمهور.

والمنصة تسد الفجوة بين المبتكرين الرقميين وشركات التأمين، تحصل شركات التأمين على وصول مباشر إلى مجموعة من الخدمات والحلول المبتكرة من شركات التأمين في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى حالات الاستخدام الملموسة والتطبيقات الناجحة، يمكن لشركات تكنولوجيا التأمين Insurtechs تسويق حلولها في جميع أنحاء العالم.