تأميـــن

هانوفر ري تضع قائمة المخاطر الناشئة التي يواجهها العالم وصناعة التأمين

من أجل زيادة الوعي بهذه المخاطر الناشئة في صناعة التأمين وإعادة التأمين، نشرت الشركة حتى الآن ملخصات المخاطر التالية وهى التقدم في الطب والذكاء الاصطناعي
الشاذلي جمعة 7:56 م, السبت, 9 أكتوبر 21 7:56 م, السبت, 9 أكتوبر 21

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وضعت شركة “هانوفر رى” لإعادة التأمين مجموعة من المخاطر الناشئة التى تواجه العالم وصناعة التأمين العالمية، والمخاطر الناشئة هي مخاطر جديدة أو مستقبلية لم يتم التعرف على مخاطرها المحتملة بشكل موثوق بعد والتي يصعب تقييم آثارها، وأوضحت الشركة أن المخاطر الناشئة هي مخاطر جديدة أو مستقبلية لم يتم التعرف على مخاطرها المحتملة بشكل موثوق بعد والتي يصعب تقييم آثارها.

تأسيس مجموعة عمل المخاطر الناشئة

وأكدت هانوفر رى لإعادة التأمين أنه قد تتطور هذه المخاطر بمرور الوقت من كونها إشارات ضعيفة إلى اتجاهات واضحة ذات احتمالية عالية للخطر، يجب تنفيذ استراتيجيات وأساليب محددة للتعامل مع هذه المخاطر بشكل صحيح، حيث لا توجد عادة بيانات تاريخية لمديري المخاطر وشركات التأمين للاعتماد عليها.

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وقد أسست الشركة مجموعة العمل “المخاطر الناشئة والشؤون العلمية”، تحدد مجموعة العمل هذه المخاطر وتقيمها وتراقبها، وهناك مهمة إضافية لهذه المجموعة متعددة التخصصات هي ترجمة العلم إلى مصطلحات تأمينية لسد الفجوة بين السرعة المتزايدة في التقدم العلمي والاكتتاب اليومي وإدارة المخاطر.

الأوبئة والتغير المناخى أبرز المخاطر

من أجل زيادة الوعي بهذه المخاطر الناشئة في صناعة التأمين وإعادة التأمين، نشرت الشركة حتى الآن ملخصات المخاطر التالية وهى التقدم في الطب والذكاء الاصطناعي، وكوارث متعلقة بالمناخ وكذا مخاطر الإنترنت وتعطيل البنية التحتية الحيوية، اضطرابات الغدد الصماء، وسلامة الغذاء والأمن الغذائي والقضايا والتهديد القانوني.

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وتشمل قائمة المخاطر أيضا الأخطاء الطبية وتقنية النانو والسمنة والأوبئة والعنف السياسي والإرهاب ، التلوث ومخاطر سلسلة التوريد، كذلك مخاطر التكنولوجيا ، وتستهدف الشركة بالإضافة إلى ذلك تقاسم المخاطر ، التعاون لخلق الفرص، وأكدت الشركة أنها تسعاى لتمكين  الصناعات والأفراد من التعافي من خلال توسيع نطاق توافر التأمين وإعادة التأمين .

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بقلم الشاذلي جمعة

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