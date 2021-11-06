«هانوفر ري» تسدد 306 ملايين يورو تعويضات لإعصار «إيدا» والعاصفة «بيرنت» بأمريكا وأوروبا

وأكدت هانوفر رى أنه قد بلغ إجمالي التعويضات المتعلقة بـ"وباء كورونا" في إعادة التأمين على الحياة والتأمين الطبى 404 مليون يورو في الأشهر التسعة الأولى

كشفت شركة “هانوفر رى” لإعادة التأمين أن أكبر خسارة فردية في الحساب الصافي في الربع الثالث من العام الجارى 2021 كان إعصار إيدا، الذي تسبب في أضرار شديدة في العاصفة والفيضانات في العديد من الولايات الأمريكية عندما وصل إلى اليابسة في نهاية أغسطس كإعصار من الفئة الرابعة، وبلغ صافي التعويضات التى سددتها المجموعة لعملائها لهذا الحدث وحده ما يصل إلى 306 مليون يورو، وأشارت المجموعة أن ألمانيا ودولا أوروبية أخرى عانت من فيضانات مدمرة وأضرارا بَرَد في شهري يونيو ويوليو.

هانوفر رى تسدد 94 مليون يورو تعويضات الاضطرابات فى جنوب أفريقيا

وأكدت مجموعة انوفر ري لإعادة التأمين لعملائها تغطية إعادة التأمين لعاصفة “بيرنت” تلتى ضربت ألمانيا في يوليو، حيث سددت المجموعة تعويضات نتيجة لذلك بلغت 214 مليون يورو، وشملت الخسائر الكبيرة الأخرى في الربع الثالث الاضطرابات المدنية في جنوب إفريقيا بتكلفة 94 مليون يورو والفيضانات في الصين بمبلغ 35 مليون يورو.

وأوضحت المجموعة أنه قد ارتفعت الأرباح التشغيلية في إعادة التأمين على الممتلكات والمسئوليات بنسبة 80٪ لتصل إلى 1.1 مليار يورو خلال 9 شهور من عام 2021 مقابل 589 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى ، وتحسن صافي الدخل بنسبة 77٪ ليصل إلى 739 مليون يورو مقابل 418 مليون يورو.

404 ملايين يورو تعويضات كورونا فى نشاطى فى الحياة والطبى

ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في إعادة التأمين على الحياة والتأمين الطبى بنسبة 7٪ إلى 6.4 مليار يورو بنهاية التسعة شهور الأولى من 2021 مقابل 5.9 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى ، وارتفع صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 6٪ إلى 5.6 مليار يورو مقابل 5.3 مليار يورو.

وأكدت المجموعة أنه قد بلغ إجمالي التعويضات المتعلقة بـ”وباء كورونا” في إعادة التأمين على الحياة والتأمين الطبى 404 مليون يورو مقابل 160 مليون يورو في الأشهر التسعة الأولى، وتتوقع المجموعة أن هذه التعويضات سوف تتناقص تدريجياً مع إحراز برامج التطعيم المزيد من التقدم.

قوبلت السلالات المرتبطة بالوباء بتأثير خاص إيجابي من محفظة تأمينات الحياة وانخفضت النتيجة التشغيلية في إعادة التأمين على الحياة والتأمين الطبى بنسبة 30٪ لتصل إلى 220 مليون يورو مقابل 315 مليون يورو بسبب الخسائر الوبائية، و تقلصت المساهمة في صافي دخل المجموعة بنسبة 50٪ لتصل إلى 150 مليون يورو مقابل 297 مليون يورو.