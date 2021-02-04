«هانوفر ري» ترفع متوسط أسعار تجديدات إعادة التأمين إلى 5.5%

أعلنت شركة هانوفر رى Hannover Re العالمية لإعادة التأمين عن متوسط ​​زيادة في الأسعار بنسبة 5.5٪ على فروع التأمين بتجديدات الأول من يناير 2021 ، حيث سجلت الشركة نموًا في قسط التأمين في الممتلكات التقليدية وإعادة التأمين ضد الحوادث بنسبة 8.5٪.

وأشارت هانوفر رى العالمية فى تقرير لها Hannover Re أن اتجاه التسعير الذي شهده العام الجارى مدفوعًا بالعبء الكبير للخسائر الكبيرة والمتكررة حول العالم ، وانخفاض أسعار الفائدة وعدم اليقين المحيط بوباءCOVID-19 المستمر.

وأكدت هانوفر رى أو 67% من إتفاقيات إعادة التأمين التى يبلغ حجمها الإجمالي 7.753 مليار يورو كانت قابلة للتجديد اعتبارًا من 1 يناير 2021

تجديدات بـ7 مليارات يورو

وكشفت أنه تم بنجاح تجديد حجم أقساط التامين تجاوز قدرها 7 مليارات يورو، في حين تم إلغاء اتفاقيات بقيمة 735 مليون يورو أو تجديدها في شكل معدل.

وأعلنت هانوفر رى بلوغ إجمالي حجم الأقساط المجددة 8.4 مليار يورو لشركة هانوفررى Hannover Re ، والتي تشمل زيادات قدرها 1.396 مليار يورو من الاتفاقيات الجديدة ومن التغيرات في الأسعار وأسهم الاتفاقيات.

وشهد إعادة التأمين النسبي نموًا بنسبة 8.3٪ بمعدل 1/1 ، مما أدى إلى توليد حجم أقساط متجدد قدره 6.329 مليار يورو، وفقًا لـ Hannover Re ، ارتفعت الأسعار هنا بنسبة 4.4٪.

زاد حجم أقساط التأمين المتجدد في إعادة التأمين غير النسبي بنسبة 9.3% إلى 2.085 مليار يورو ، مع زيادة في الأسعار بنسبة 8.8٪.

ارتفاع الأسعار له اثار ايجابية على الربحية

وعلق جان جاك هينشوز، الرئيس التنفيذي لشركة Hannover Re قائلاً بشكل عام ، يمكننا أن ننظر إلى الوراء في جولة مُرضية تمامًا من تجديدات الاعادة

ولقد قمنا بتأمين مزيد من التحسينات في الأسعار والظروف بدرجات متفاوتة عبر جميع الخطوط والمناطق في أوقات الأزمات على وجه الخصوص ، يُطلب بشدة إلى شركات إعادة التأمين ذات رأس المال القوي مثلنا “.

ويلاحظ معيد التأمين أن زيادة معدلات التأمين الأساسي عبر جميع الخطوط تقريبًا، إضافة إلى تحسين ظروف إعادة التأمين سيكون لها آثار إيجابية على الربحية في السنة التقويمية 2021 .

بالتطلع إلى المستقبل، تتوقع Hannover Re فرصًا تجارية إضافية للتجديدات المتبقية لعام 2021 حيث يبحث اللاعبون الأساسيون بشكل متزايد عن قدرة إعادة التأمين عالية الجودة.

ارتفاع اسعار الطيران والبحرى بنسبة كبيرة

في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، نمت شركة إعادة التأمين حجم أقساطها بشكل طفيف مع زيادة بنسبة 4.1٪ عند 1/1 مع تعزيز الربحية في نفس الوقت.

يوضح هانوفر ري: “قدمت الأسواق صورة مختلطة للغاية أثناء مفاوضات التجديد، مع تحسينات ملحوظة في الظروف لا يمكن تحقيقها على أساس ثابت”.

ونما الحجم الممتاز لفئة التقارير في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) بنسبة 10.6٪ في التجديدات الرئيسية في الأول من يناير.

وتلاحظ الشركة أنها في أوروبا القارية خفضت حجمها الممتاز من خلال التركيز على الأعمال المربحة. ظل الطلب على غطاء إعادة التأمين مرتفعاً في هذا الجزء من العالم.

بالانتقال إلى الأسواق العالمية ، تؤكد هانوفر ري على الزيادات الكبيرة بنسبة 1/1 ، خاصة في مجال إعادة التأمين على الطيران والبحرية ، والتي نمت بنسبة 8.2٪.

وارتفع حجم الأقساط في خط الائتمان والضمان والمخاطر السياسية بنسبة 5.3٪ نتيجة لتوسع الحسابات الحالية واكتساب عملاء جدد. بينما أظهرت الظروف تحسنًا ملحوظًا.

في مجال الكوارث الطبيعية، يلاحظ هانوفر ري أنه تم الحصول على أسعار وظروف محسنة بشكل متواضع. في الولايات المتحدة.

وتم تحقيق زيادات في أسعار الأعمال التجارية للكوارث الطبيعية بنسبة 10٪ ، خاصة في ظل البرامج المتأثرة بالخسائر ، كما توضح الشركة في كلٍ من إعادة التأمين المنظم والاختياري ، تلاحظ الشركة طلبًا أقوى على الحماية عالية الجودة.

في نوفمبر، أعلنت شركة هانوفر ري أنها تعيد توجيه الأرباح للعام الحالي ، إلى جانب نطاق الدخل الصافي للمجموعة الذي يتراوح بين 1.15 مليار يورو و 1.25 مليار يورو لعام 2021.

يجب الحفاظ على الاتجاه الإيجابي الناتج عن تجديدات 1 يناير في الجولات اللاحقة من التجديدات.

إعلان نتائج الشركة فى اوائل مارس المقبل

كما أن الزيادات الكبيرة في الأسعار التي نراها في العديد من الخطوط على جانب التأمين الأساسي ستدعم بشكل تدريجي المعدلات في أعمال إعادة التأمين.

اليوم، أكدت Hannover Re توجيهاتها لعام 2021 وكشفت أيضًا أن هذا يستند إلى افتراض أن نفقات الخسائر الكبيرة لا تزال ضمن الميزانية المتوقعة البالغة 1.1 مليار يورو.

من المقرر أن تعلن شركة إعادة التأمين عن نتائجها المالية للربع الرابع وعام 2020 بالكامل في أوائل مارس العام الجارى .

ومع ذلك، قدمت الشركة أرقامًا أولية رئيسية للعام ، بما في ذلك صافي دخل المجموعة البالغ 883 مليون يورو لعام 2020.

في الوقت نفسه ، واستناداً مرة أخرى إلى الأرقام الرئيسية الأولية ، من المتوقع أن ينمو إجمالي الأقساط بنحو 12٪ إلى 24.8 مليار يورو.