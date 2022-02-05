هانوفر ري : تحسن أسعار وشروط إعادة التأمين الاختيارى للعام الثالث على التوالى

كشفت مجموعة هانوفر رى لإعادة التأمين لم يتم تسجيل أي مؤشرات ملحوظة من حالات الإعسار المرتبطة بوباء كورونا المستجد “كوفيد-19” حتى الآن في فروع تأمين الائتمان والضمان والمخاطر السياسية، مشيرة إلى ارتفاع حجم الأقساط بنسبة 11.2٪ ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الانتعاش الاقتصادي في عام 2021 والتخلص التدريجي من حزم الدعم الحكومية، بالنظر إلى أنه من المتوقع حدوث انتعاش اقتصادي تدريجي إضافي في عام 2022 وبالتوازي مع ذلك القضاء التدريجي على الدعم الحكومي، وبالتالي ارتفاع معدلات الخسارة ، موضحة أن الأسعار مستقرة على نطاق واسع في كل من التأمين وإعادة التأمين.

ارتفاع أقساط الطيران والبحرى

وأكدت هانوفر رى أن حجم أقساط التأمين في مجال إعادة تأمين الطيران والبحري ارتفع بنسبة 0.8٪ على خلفية استمرار انخفاض نشاط الطيران، في إعادة التأمين على الطيران ، من الواضح أن الأسعار تستقر في السوق المباشرة لتأمين الطائرات الكبيرة ، بينما تظهر أسعار الأنواع الفرعية الأخرى مزيدًا من التشدد، ارتفعت أسعار إعادة التأمين بسبب حقيقة أن الخسائر من السنوات السابقة لم يتم تعويضها بالكامل، على الرغم من البيئة التنافسية وزيادة الطاقة الاستيعابية المتاحة ، فقد تم تحقيق تحسن في هيكل التسعير والمخاطر لقطاع الطاقة البحرية والبحرية.

وفي نشاط التأمين الزراعى، تمكنت هانوفر ري من زيادة حجم أقساطها بنسبة 2.6٪ وتتطلع بثقة إلى المزيد من فرص الأعمال في هذا المجال، في إعادة التأمين ، والذي يتم تجديده على مدار العام ، استمر الطلب على رأس المال المصمم خصيصًا وحلول إدارة المخاطر في الارتفاع حول العالم، لافتة إلى إن التكاليف المرتفعة التي تكبدتها شركات التأمين في أمريكا الشمالية وأوروبا من الخسائر الناجمة عن الوباء والأخطار الطبيعية ، استنادًا إلى الأعمال الجديدة المكتوبة والتطور الإيجابي للمحفظة القائمة بالفعل ، متوقعة نموًا بنحو 15٪ في عام 2022.

تحسن أسعار وشروط تأمين المخاطر الطبيعية

وكشفت المجموعة عن تحسن أسعار وشروط إعادة التأمين الاختيارية بالمثل للعام الثالث على التوالي في جميع المناطق والخطوط تقريبًا. زاد حجم الأقساط بحوالي 11٪ في تجديدات 1 يناير، تحسنت الأسعار والشروط في التأمين ضد الكوارث الطبيعية ، بشكل ملحوظ في بعض الأحيان، بلغ معدل الزيادات 6.6 ٪، تم تحقيق مكاسب في معدلات الكوارث في الولايات المتحدة وأوروبا ، خاصة بالنسبة للبرامج المتأثرة بالخسائر. نما حجم قسط التأمين بنحو 25٪ في تجديدات 1 يناير.

وكما أعلن بالفعل في نوفمبر ، تتوقع هانوفر ري صافي دخل المجموعة من 1.4 مليار يورو إلى 1.5 مليار يورو للسنة المالية 2022، بناءً على أسعار الصرف الثابتة ، موضحة أنهيجب أن يكون النمو في إجمالي أقساط المجموعة 5٪ على الأقل وأن يصل العائد على الاستثمار إلى 2.3٪ على الأقل.

وأوضحت الشركة أنه من أجل مراعاة معدل الاحتفاظ المرتفع وتوقعات الخسائر المتزايدة من الكوارث الطبيعية ، رفعت هانوفر ري صافي ميزانيتها للخسائر الكبرى لعام 2022 إلى 1.4 مليار يورو من 1.3 مليار يورو، يقارن ذلك بميزانية قدرها 1.1 مليار يورو في عام 2021.

ولفتت أنه كالعادة تخضع جميع البيانات المتعلقة بالأهداف المستقبلية لفرضية عدم وجود تشوهات غير متوقعة في أسواق رأس المال ، ولا تزال نفقات الخسائر الكبيرة في حدود الميزانية المتوقعة البالغة 1.4 مليار يورو ، ولا تؤثر جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بشكل كبير على النتائج فى تأمينات الحياة و إعادة التأمين الطبى.

نتائج هانوفر رى لعام 2021

وأعلنت المجموعة عن تحقيق صافي دخل عند مستوى 1.23 مليار يورو فى 2021 مقابل 883 مليون يورو فى 2020 بناءً على الأرقام الرئيسية الأولية ، وهو النطاق الأعلى من 1.15 مليار يورو إلى 1.25 مليار يورو المتوقعة.

وارتفع إجمالي الأقساط بنسبة 12.8٪ معدلة لتأثيرات أسعار الصرف لتصل إلى 27.8 مليار يورو (24.8 مليار يورو). بلغ العائد على الاستثمار المحجوز من الأصول الخاضعة للإدارة الخاصة 3.2٪ للسنة المالية المنتهية للتو، تأثرت نتيجة الاكتتاب بخسائر أكبر من المتوقع ونهج احتياطي جيد في إعادة التأمين على الممتلكات والخسائر بالإضافة إلى المزيد من الخسائر المتعلقة بـ”فيروس كورونا المستجد” في إعادة التأمين على الحياة والتأمين الطبى.

وكشفت المجموعة أن الخسائر الكارثية المرتفعة للغاية والتضخم المتزايد أثرت أكثر من وباء كورونا المستمر العام الماضي، وعلى الرغم من ذلك فقد توصلت المجموعة إلى نتائج جيدة في نهاية العام بقيمة 1.23 مليار يورو والتي كانت في النطاق الأعلى للتوقعات.