«هانوفر رى» لإعادة التأمين تتوقع ارتفاع أسعار التغطيات خلال العام المقبل

تتوقع شركة هانوفر ري لإعادة التأمين المزيد من الزيادات في الأسعار والتحسينات في الشروط والأحكام في تجديد الاتفاقيات في 1 يناير 2024 في نشاط تأمينات الممتلكات والحوادث.

الارتفاع فى الاسعار بسبب عدم اليقين الجيوسياسى

وأكدت الشركة أنه ويمكن أن يعزى ذلك إلى استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وزيادة تواتر وشدة خسائر الكوارث الطبيعية، فضلا عن عدم تغير معدلات التضخم المرتفعة. ونتيجة لذلك، ارتفعت فاتورة تعويضات شركات التأمين وإعادة التأمين على حد سواء بشكل حاد، وتتوقع شركة هانوفر ري أن يستمر الاتجاه طويل الأمد نحو زيادة التكاليف والتعويضات.

وقال جان جاك هينشوز، الرئيس التنفيذي لشركة هانوفر ري أنه تم وضع أسعارً وشروطً أكثر ملاءمة بشكل ملحوظ خلال التجديدات هذا العام، ومع ذلك، فإن هذه التحسينات ليست كافية في ضوء موقف المخاطر الذي لا يزال صعبًا.

وأكد أن التسعير المناسب شرطًا أساسيًا بالنسبة لشركته لتقديم أفضل قدرة إعادة تأمين ممكنة، لافتا إلى رغبتها فى النمو مع عملائها والمساعدة في سد فجوات الحماية، وتطلعها للتركيز على الابتكار من أجل السماح للعميل بنقل المخاطر من خلال الطرق التقليدية وهى إعادة التأمين.

معدل الملاءة المالية لشركة هانوفر رى

وأوضحت الشركة أن رسملتها ، التي تقاس بنسبة كفاية رأس المال بموجب الملاءة الثانية البالغة 270% في نهاية يونيو، مرنة للغاية فيما تستمر وكالات التصنيف في تأكيد القوة المالية الجيدة جدًا لها ، وقد حصلت على تصنيف “AA-” من قبل ستاندرد آند بورز و”A+” من قبل AM Best ويتمتع كلا التصنيفين بنظرة مستقبلية مستقرة.

ولفتت أنه على مدار العام، شهدت زيادة في التعرض للخسائر التي من صنع الإنسان، متوقعة أن يستمر هذا الاتجاه، بحيث تصبح المخاطر السياسية أو السيبرانية، من بين أمور أخرى، بشكل متزايد محور التجديدات المستقبلية.

وفي الوقت نفسه، قال سفين ألثوف، عضو المجلس التنفيذي لشركة هانوفر ري المسؤول عن إعادة التأمين على الممتلكات والحوادث، أنه سيتم مراقبة مخاطر الكوارث الطبيعية الثانوية التي تحدث بشكل متكرر، ذلك بفضل إدارتها المتميزة للمخاطر ورأس المال، معتبرا أنها في وضع مثالي لدعم عملائها بشكل موثوق حتى في هذه المرحلة الصعبة من السوق.