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هانوفر رى: شركات التأمين والإعادة العالمية واجهت خسائر فادحة بسبب الأعاصير والفيضانات

ونظرًا للكوارث الطبيعية الكبيرة في الربع الثالث ، بلغ صافي تعويضات الخسائر الكبرى فى هانوفر رى إلى 1.1 مليار يورو مقابل 1.5 مليار يورو .
الشاذلي جمعة 5:39 م, السبت, 6 نوفمبر 21 5:39 م, السبت, 6 نوفمبر 21

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حققت مجموعة هانوفر ري  لإعادة التأمين ارتفاعا فى صافي دخل المجموعة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية بنسبة 28٪ ، وكشفت المجموعة أن شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية قد واجهت خسائر فادحة غير معتادة من الأعاصير والفيضانات وغيرها من الأحداث الكارثية ، وارتفع صافي دخل المجموعة بعد تسعة أشهر إلى 856 مليون يورو كما ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للمجموعة بنسبة 12٪ إلى 21.6 مليار يورو مقابل 19.3 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى ، وارتفع صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 12٪ إلى 17.6 مليار يورو  مقارنة بـ 15.8 مليار يورو.

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هانوفر رى تحقق 1.3 مليار يورو أرباح حتى نهاية سبتمبر

وأكدت مجموعة هانوفر رى لإعادة التأمين أنه قد أظهر نشاط التأمين المباشرة فى تأمينات الممتلكات والمسئوليات وكذلك نشاط إعادة التأمين على الحياة والطبى تطوراً مستقراً بما يتماشى مع التوقعات ، قدمت الاستثمارات مساهمة ربح أفضل بكثير مما كان متوقعاً.

وارتفعت الأرباح التشغيلية على مستوى المجموعة بنسبة 42٪ لتصل إلى 1.3 مليار يورو  خلال 9 شهور الأولى من العام حتى نهاية سبتمبر الماضى مقابل 903 مليون يورو، وتحسن صافي دخل المجموعة بنسبة 28٪ في الأشهر التسعة الأولى من العام ليصل إلى 856 مليون يورو  مقابل 668 مليون يورو وبذلك ، بلغت ربحية السهم 7.10 يورو  مقابل 5.54 يورو.

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المجموعة تسدد 700 مليون يورو تعويضات مرتبطة بوباء كورونا

وجاء دخل الأقساط في إعادة التأمين على الممتلكات والمسئوليات مرة أخرى أعلى بشكل كبير، كان النمو المربح مدفوعًا بالطلب القوي غير المتغير على التغطيات الخاصة بإعادة التأمين، ولفتت المجموعة أنها نجحت فى تأمين أسعار وظروف محسنة عبر جبهة عريضة في مختلف جولات التجديد التي عقدت طوال السنة المالية الحالية.

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ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة في  نشاط إعادة التأمين على الممتلكات والمسئوليات بنسبة 14٪ إلى 15.3 مليار يورو  بنهاية سبتمبر مقابل 13.3 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى ، وارتفع صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 15٪ إلى 12.1 مليار يورو مقابل 10.5 مليار يورو، ونظرًا للكوارث الطبيعية الكبيرة في الربع الثالث ، بلغ صافي تعويضات الخسائر الكبرى إلى 1.1 مليار يورو مقابل 1.5 مليار يورو  ، منها 700 مليون يورو تعويضات متعلقة بوباء كورونا المستجد “كوفيد-19”.

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بقلم الشاذلي جمعة

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