«هانوفر رى» : ارتفاع الأسعار فى تجديدات يناير لاتفاقيات إعادة التأمين نتيجة خسائر الكوارث الطبيعية

وكشفت هانوفر رى أنه مع نوبات البرد القارص والأعاصير والأعاصير ، كانت أمريكا الشمالية مسؤولة مرة أخرى عن الجزء الأكبر من الخسائر الناجمة عن الكوارث.،ومع ذلك

رفعت مجموعة هانوفر رى الألمانية لإعادة التأمين الأسعار المعدلة حسب التضخم والمخاطر على العمليات والاتفاقيات المتجددة فى الشهر الماضى بنسبة 4.1٪ في تجديدات اتفاقيات إعادة التأمين اعتبارًا من 1 يناير 2022 في إعادة التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث، وكشفت المجموعة أن اتجاه التسعير كان مدفوعًا بشكل أساسي نتيجة تكبد خسائر كبيرة من تعويضات الكوارث الطبيعية ، لا سيما في أوروبا وأمريكا الشمالية ، فضلاً عن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة والتضخم المرتفع بشكل حاد.

استمرار انخفاض الفائدة وارتفاع التضخم ساهم فى زيادة أسعار التأمين

وأوضحت مجموعة هانوفر رى لإعادة التأمين، أن نتائج تجديدات اتفاقيات إعادة التأمين الشهر الماضى مرضية مع زيادات إضافية في الأسعار للعام الخامس على التوالي ، مع زيادة تعزيز جودة الأنشطة من خلال إدارة الدورة النشطة وتحسين الظروف، لافتة إلى أنه في العديد من فروع التأمين ، تم الحفاظ على زخم التسعير الإيجابي، معتبرة ذلك أمرا ضروريا ، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا استمرار انخفاض أسعار الفائدة وتكلفة الخسائر الكبيرة الكبيرة، كعامل آخر ، تأثرت الزيادات في الأسعار المعدلة حسب المخاطر بشكل واضح بمعدلات التضخم المرتفعة.

وبلغ إجمالي حجم أقساط التأمين المحجوزة بالمجموعة في العام السابق على أساس سنة الاكتتاب في الممتلكات وإعادة التأمين ضد الحوادث بمبلغ 13.8 مليار يورو (باستثناء إعادة التأمين الاختيارية وأعمال شركة ILS وإعادة التأمين المهيكل) ، وبلغ حجم تجديدات اتفاقيات إعادة التأمين فى يناير الماضى 7.8 مليار يورو – أو 62٪ من الأعمال – كانت جاهزة للتجديد في 1 يناير 2022.

8.4 مليار يورو حجم الأقساط المجددة فى يناير

وأشارت هانوفر رى إلى أنه بغض النظر عن هذا التأثير ، تم تجديد حجم أقساط قدره 7.3 مليار يورو ، في حين تم إلغاء الاتفاقيات بقيمة 524 مليون يورو أو تجديدها بصيغة معدلة، بما في ذلك الزيادات البالغة 1.2 مليار يورو من الاتفاقيات الجديدة ومن التغيرات في الأسعار وأسهم الاتفاقيات ، وصل إجمالي حجم الأقساط المُجددة إلى 8.4 مليار يورو وبالتالي كان أعلى بنسبة 8.3٪ من مستوى العام السابق.

وسجلت اتفاقيات إعادة التأمين النسبية بالمجموعة نموًا بنسبة 6.3٪ في عمليات التجديد ، مما أدى إلى توليد حجم أقساط قدره 5.9 مليار يورو. ارتفعت الأسعار هنا بنسبة 3.4٪، وارتفع حجم أقساط التأمين في إعادة التأمين غير النسبي بنسبة 13.5٪ إلى 2.5 مليار يورو. وبلغت الزيادة في الأسعار 6.1٪.

وأكدت مجموعة هانوفر رى للتأمين أنه فى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ، ارتفع حجم الأقساط المحتجزة من قبل المجموعة بنسبة 9.8٪، طغت الخسائر الناجمة عن الفيضانات الكارثية في بعض الدول الأوروبية على وباء كورونا باعتباره قضية حاسمة.

تأثرت بالفيضانات الكارثية التي سببتها عاصفة الضغط المنخفض “بيرند” وبعد أحداث الطقس السيئة الأخرى مثل عواصف البَرَد ، سجلت ألمانيا أعلى خسائرها على الإطلاق من الكوارث الطبيعية في عام ، شهدت السوق الألمانية بارتفاع مستمر في الطلب على حماية عالية الجودة من المخاطر ، على سبيل المثال في مجال تغطية مخاطر الكوارث، بشكل عام ، تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها الرائدة وحققت في بعض الأحيان ظروف وأسعار إعادة تأمين محسّنة بشكل كبير ، لا سيما في أنواع التأمين المتأثرة بالخسائر.

زيادة أسعار هانوفر رى فى سوق لندن فى جميع أنواع التأمين

ولفتت أنه تمت زيادة الأسعار لأنشطة المجموعة في المملكة المتحدة وأيرلندا وسوق لندن عبر جميع أنواع إعادة التأمين الرئيسية، إلى جانب نشاط المسئوليات والتأمينات السيارات وتأمين الكوارث الطبيعية، في منطقة الأمريكتين ، بما في ذلك أمريكا الشمالية واللاتينية ، ارتفع الحجم المتميز الذي حجزته شركة هانوفر ري في التجديدات بنسبة 7%.

وكشفت هانوفر رى أنه مع نوبات البرد القارص والأعاصير، كانت أمريكا الشمالية مسؤولة مرة أخرى عن الجزء الأكبر من الخسائر الناجمة عن الكوارث. ومع ذلك لم تشهد تغطيات الكوارث الطبيعية ارتفاعا فى الأسعار فقط بل تمت زيادة أسعار تغطية القرصنة الالكترونية ، لافتة إلى أنه بالنظر إلى التجديدات المتبقية خلال العام ، تتضمن المتوقع فتح المزيد من الفرص التجارية في أمريكا الشمالية، في أمريكا اللاتينية ، لا يزال الطلب على تغطية الكوارث الطبيعية والمخاطر السياسية قوياً ، على الرغم من عدم تجديد أجزاء كبيرة من الأنشطة إلا في وقت لاحق من العام.

وعززت المجموعة حجم أقساطها بنسبة 8.2٪ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كانت شروط ومعدلات إعادة التأمين مستقرة أو تميل في اتجاه إيجابي في تجديدات 1 يناير ، تم تجديد جزء كبير من الأقساط المكتتبة في منطقة آسيا والمحيط الهادى ، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا واليابان ، في 1 أبريل أو 1 يوليو.